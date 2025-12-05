 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en hausse, attend l'inflation américaine pour septembre
information fournie par AFP 05/12/2025 à 15:47

Un opérateur à la Bourse de New York, le 3 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, juste avant la publication décalée d'un indicateur d'inflation américaine pour le mois de septembre, sur fond d'espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,17%, l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,23% et le Nasdaq gagnait 0,32%.

