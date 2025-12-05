Pause sur les marchés après une période de dynamisme

AMUNDI

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour décembre en 1 minute !

En cette fin d'année, la plupart des actifs risqués affichent des performances positives, tandis que les actions mondiales et les cours des métaux ont atteint plusieurs sommets. Cependant, les récentes inquiétudes concernant l'engouement autour de l'intelligence artificielle aux États-Unis confirment notre point de vue. Alors que les mesures de soutien monétaire et budgétaire peuvent permettre de stabiliser l'économie, les risques liés à la consommation, à l'incertitude des droits de douane et à la géopolitique persistent.

4 thèmes à surveiller au cours du mois :

Actions : l es valorisations appellent à une approche mondiale et diversifiée

Le ralentissement de l'inflation renforce l'attrait des obligations européennes

Marchés émergents : un univers hétérogène, porté par des facteurs locaux

Les obligations d'entreprises offrent des perspectives de revenus plus élevés

Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus :