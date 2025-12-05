SPIE remporte deux prix de l'innovation en Pologne
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 15:33
La plateforme ECONTROLoze centralise la gestion de parcs photovoltaïques, éoliens et de stockage, avec des fonctions avancées de prévision, gestion des flux, intégration à la bourse de l'énergie et maintenance planifiée. De son côté, le RZ-50 PMU a été mis à l'honneur pour la précision de son enregistrement d'événements et l'analyse des synchro-phaseurs, essentielle pour moderniser l'infrastructure électrique nationale.
L'appareil fournit des données détaillées pour évaluer la stabilité du réseau et renforcer la sécurité opérationnelle face à la multiplication des sources d'énergie.
Tomasz Olszewski, Président du conseil d'administration de SPIE Energotest, souligne que ces solutions "répondent aux besoins réels des clients" et contribuent à améliorer la prise de décision, la stabilité des installations et la maîtrise des coûts d'exploitation.
Spie gagne 0,8% aujourd'hui à Paris et signe une progression de l'ordre de 56% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|47,2000 EUR
|Euronext Paris
|+1,37%
A lire aussi
-
Quand Stranger Things rencontre Harry Potter: Netflix , le géant de la vidéo à la demande par abonnement, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, mettant la main sur un immense catalogue ... Lire la suite
-
À l’école, les filles sont en tête de classe. Dans les études supérieures, les femmes représentent la majorité des effectifs. Et pourtant, dans le monde du travail, les femmes ont des postes et des salaires inférieurs à ceux des hommes. En France, seules quatre ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a accentué sa hausse vendredi, après la publication décalée d'un indicateur d'inflation américaine pour le mois de septembre qui renforce les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. Vers 15H30 GMT, une ... Lire la suite
-
Ukraine : "Il faut maintenir l'effort de guerre", estime Emmanuel Macron, qui craint "l'esprit de division"
Emmanuel Macron a évoqué en début de semaine le risque "que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur la question des territoires sans qu'il y ait de garantie claire en matière de sécurité". "Nous avons besoin des États-Unis pour avoir la paix", mais "il faut maintenir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer