Wall Street ouvre en hausse prudente, l'inflation PCE au programme

Un panneau de rue de Wall Street est suspendu devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi, les investisseurs attendant la publication retardée de l'inflation PCE du mois de septembre, qui pourrait influencer l'évolution future des taux d'intérêt.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 68,52 points, soit 0,14% à 47.919,46 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,21% à 6.871,74 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,32%, soit 75,06 points, à 23.580,19.

La Bourse de New York entame la séance dans le calme, dans l'attente de l'inflation du PCE du mois de septembre, un indicateur qui aurait déjà dû être publié s'il n'y avait pas eu la fermeture de l'administration fédérale américaine, et qui arrivera finalement ce vendredi à 15h00 GMT.

Ces données, qui sont celles que la banque centrale privilégie généralement en matière d'inflation, seront publiées quelques jours avant ce qui s'annonce comme l'une des réunions les plus controversées de la Réserve fédérale (Fed) depuis des années, la banque centrale étant divisée entre ceux qui se méfient des pressions persistantes sur les prix et ceux qui s'inquiètent davantage des données indiquant un ralentissement du marché du travail.

Selon les opérateurs, ces derniers devraient l'emporter. L'outil FedWatch de CME indique une probabilité de 87,2% que la Fed réduise les coûts d'emprunts lors de sa réunion des 9 et 10 décembre, ce qui constituerait la troisième baisse consécutive des taux de la banque centrale cette année.

"Une inflation légèrement élevée ne devrait pas empêcher les marchés d'anticiper une baisse la semaine prochaine. Mais cela pourrait réduire légèrement les chances d'une baisse et semer le doute quant à l'orientation de la politique monétaire en 2026", a déclaré Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

Les perspectives en matière de taux pour 2026 seront sans aucun doute au centre de l'attention lors de la conférence de presse de Jerome Powell, le président de la Fed, après la décision de mercredi.

Cependant, et toujours en raison du "shutdown", tout cela se fera avec une certaine imprécision dans les données car les chiffres mensuels de l'emploi pour novembre sont prévus pour le 16 décembre, c'est-à-dire après la décision de la Fed, tandis que les chiffres d'octobre ne seront jamais publiés.

Aux valeurs, Warner Bros Discovery (WBD) prend 3,5% après que Netflix (-3,43%) a annoncé vendredi l'acquisition des studios de télévision et de cinéma ainsi que la division streaming de groupe pour 72 milliards de dollars (61,80 milliards d'euros).

Hewlett Packard Enterprise recule de 3,6% après avoir anticipé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre, le groupe anticipant une baisse des revenus liés aux serveurs IA en raison du report des commandes des clients au second semestre.

