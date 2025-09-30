La compagnie pétrolière canadienne Imperial Oil prévoit de réduire ses effectifs de 20 % d'ici à la fin de 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Imperial Oil centralise ses activités dans des centres mondiaux

*

Les licenciements font partie de la restructuration dans le contexte de l'effondrement des prix du brut à l'échelle mondiale

*

Réduction des dépenses annuelles de 150 millions de dollars canadiens d'ici 2028

(Remaniement et rédaction avec des détails et des éléments de contexte tout au long du texte) par Amanda Stephenson, Sheila Dang et Katha Kalia

La compagnie pétrolière canadienne Imperial Oil IMO.TO a déclaré lundi qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 20 % d'ici à la fin de 2027 dans le cadre d'une restructuration majeure visant à réduire les coûts en centralisant et en consolidant les activités dans certains sites. Imperial Oil est détenue majoritairement par le principal producteur de pétrole américain Exxon Mobil XOM.N et comptait environ 5 100 employés à la fin de l'année 2024, selon une déclaration réglementaire.

Les licenciements prévus interviennent alors que les prix mondiaux du brut ont chuté cette année en raison de l'augmentation de la production du groupe de producteurs de pétrole OPEP+ et de l'incertitude de la politique commerciale. Des producteurs de pétrole et des sociétés de services américains, dont ConocoPhillips COP.N et SLB SLB.N , ont également annoncé des suppressions d'emplois.

L'Impériale a déclaré qu'elle prévoyait une réduction annuelle des coûts de 150 millions de dollars canadiens (107,81 millions de dollars) d'ici 2028 à la suite de la restructuration, qui, selon elle, impliquerait également de tirer parti de la relation de la compagnie avec Exxon et de maximiser l'utilisation de la technologie.

L'Impériale a indiqué qu'elle prévoyait de centraliser d'autres activités d'entreprise et techniques dans des "centres mondiaux d'affaires et de technologie" et de regrouper davantage d'activités sur ses sites d'exploitation. L'Impériale possède et exploite la mine de sables bitumineux de Kearl et l'exploitation de sables bitumineux de Cold Lake, dans le nord de l'Alberta, et détient une participation de 25 % dans le projet de coentreprise de sables bitumineux Syncrude Canada. La société est également le plus grand raffineur de pétrole du Canada, avec une raffinerie en Alberta, près d'Edmonton, et deux en Ontario.

Le siège social de l'Impériale se trouve à Calgary, où le reste de l'industrie pétrolière et gazière canadienne a son siège.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ce que l'annonce signifiait pour le siège social de Calgary, qui a ouvert ses portes en 2016 et a été conçu pour accueillir jusqu'à 3 000 personnes.

La compagnie a déclaré qu'elle enregistrerait une charge de restructuration unique d'environ 330 millions de dollars canadiens avant impôts au troisième trimestre de 2025. L'Impériale a déclaré que ses prévisions pour 2025 demeuraient inchangées et qu'elle était bien placée pour atteindre ou dépasser ses objectifs de production à moyen terme pour les sites de sables bitumineux de Kearl et de Cold Lake.

(1 $ = 1,3914 dollar canadien)