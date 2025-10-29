La compagnie indienne Akasa Air vise une introduction en bourse d'ici 2 à 5 ans, afin de relancer l'embauche de pilotes

La compagnie aérienne indienne Akasa Air vise à entrer en bourse dans les deux à cinq prochaines années et prévoit de recommencer à recruter des pilotes au cours du second semestre de l'année prochaine, a déclaré son directeur général mercredi.

Akasa, troisième compagnie aérienne indienne, déficitaire, n'a pas eu assez de travail pour les pilotes en raison des retards de livraison de Boeing BA.N , l'avionneur étant confronté à un contrôle réglementaire et aux effets d'une grève de sept semaines des travailleurs.

Reuters a rapporté que les dirigeants de la compagnie aérienne ont exprimé en privé leur frustration face aux retards de Boeing.

"Dans les 60 prochains jours, 100% de nos pilotes commenceront à accumuler des heures, ce qui signifie qu'ils seront dans le cockpit", a déclaré Vinay Dube, directeur général d'Akasa, à Reuters en marge d'un événement organisé par Aviation India, sans fournir de détails.

Il a ajouté qu'il ne voyait pas la nécessité de lever des capitaux avant une introduction en bourse, ayant déjà levé une somme non divulguée au début de l'année.

"Notre prochaine étape devrait être une introduction en bourse dans un horizon de deux à cinq ans", a-t-il déclaré à un auditoire qui l'interrogeait sur les projets futurs de la compagnie aérienne. Il n'a pas précisé où la compagnie prévoyait de s'introduire en bourse.

M. Dube a également réfuté les suggestions selon lesquelles les plans d'expansion d'Akasa étaient en retard en raison des retards de livraison des avions à réaction.

"Je suis extrêmement heureux que nous ayons 30 avions.... Nous aurions dû être exactement là où nous sommes aujourd'hui", a-t-il déclaré au public. Il a refusé de dire combien d'avions Akasa s'attendait à recevoir au total cette année et dans les années à venir.

Ses dirigeants ont précédemment suggéré qu'Akasa disposerait d'environ 54 avions d'ici octobre 2026, a rapporté Reuters. La compagnie aérienne avait précédemment estimé qu'elle en aurait 72 d'ici mars 2027.