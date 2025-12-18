GB: La Banque d'Angleterre abaisse son principal taux à 3,75%

Governor of the Bank of England, Andrew Bailey

La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, décidé jeudi d'abaisser de 25 points de base son principal taux directeur, le ramenant à 3,75%, au lendemain de la publication des chiffres de l'inflation britannique ayant montré un ralentissement plus marqué que prévu en novembre en rythme annuel.

Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision par cinq voix contre quatre comme le prévoyait le consensus Reuters.

La réduction de taux de ce jeudi est la quatrième sur l'année 2025 alors que la banque centrale avait opté pour une pause en novembre et septembre après une réduction de 25 points de base en août.

Après la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation en Grande-Bretagne, qui témoignait d'un ralentissement de l'inflation à 3,2% sur un an en novembre, le niveau le plus bas depuis mars, les marchés intégraient à pratiquement 100% une reprise ce jeudi de l'assouplissement monétaire de la BoE.

