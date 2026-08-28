La Compagnie Financière Tradition saluée pour ses semestriels

Compagnie Financière Tradition (CFT) s'adjuge 4,6%, à 278 CHF, saluée pour la publication d'un bénéfice net part du groupe de 79,1 MCHF au titre des 6 premiers mois de 2026, en croissance de 12,6% à taux de change réels et de 22,5% à taux de change constants.

En incluant les parts dans les coentreprises, l'intermédiaire financier suisse a vu son EBITDA croître de 4,8%, à 120,1 MCHF ( 13,8% à taux de change constants), soit une marge améliorée de 0,5 point à 18,6% pour des revenus en croissance de 2,2%, à 646,2 MCHF ( 10,4% hors effets de change).

Le chiffre d'affaires de l'activité interdealer broking (IDB) a progressé de 10,4% à taux de change constants, pour atteindre 623,3 MCHF, tandis que celui de l'activité dédiée à la clientèle de détail au Japon a augmenté de 8,9% à taux de change constants, s'établissant à 22,9 MCHF.

Dans un environnement de marché "marqué par l'évolution rapide des conditions économiques, monétaires et géopolitiques", le groupe entend "poursuivre son développement en s'appuyant sur sa position au coeur des marchés financiers mondiaux, son expertise et l'étendue de son offre de courtage".

La croissance organique demeure une priorité, mais CFT continuera également d'investir dans la digitalisation des activités de courtage, les solutions hybrides ainsi que les capacités d'analyse de données, en tirant parti de son expertise propriétaire en science des données et en intelligence artificielle.

"Enfin, le maintien d'une structure financière solide et une gestion rigoureuse des coûts resteront essentiels pour préserver la flexibilité nécessaire à la poursuite du développement du groupe, tout en renforçant sa résilience et sa compétitivité à long terme", ajoute la société, filiale de Viel & Cie.