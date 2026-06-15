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La compagnie aérienne israélienne El Al signe un accord concernant l'Internet avec Starlink, la société d'Elon Musk
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de commentaires du directeur général) par Steven Scheer

La compagnie aérienne El Al Israel Airlines ELAL.TA a signé un accord avec Starlink, la société d'Elon Musk, afin de proposer une connexion Internet haut débit à bord de l'ensemble de sa flotte à partir de l'année prochaine, a annoncé lundi la compagnie.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

SPCX.O La compagnie nationale israélienne a déclaré que le service Starlink de SpaceX serait proposé sans frais supplémentaires et permettrait à des centaines de clients de se connecter simultanément, y compris sur les vols long-courriers.

Les compagnies aériennes du monde entier s'efforcent d'attirer une clientèle haut de gamme, et le Wi-Fi rapide en vol est devenu un avantage de plus en plus important .

Starlink, qui exploite environ deux tiers de tous les satellites en orbite et constitue la principale source de revenus de SpaceX, avait, à la date de la semaine dernière, signé des contrats avec 11 nouvelles compagnies aériennes depuis le début de l'année 2026. L'entreprise est confrontée à la concurrence d'Amazon AMZN.O .

« L'intégration de la technologie Starlink dans les avions d'El Al constitue une avancée significative, permettant aux clients de rester connectés en vol, de profiter de la diffusion en direct et de continuer à travailler et à communiquer sans interruption », a déclaré Levy Halevy, directeur général d'El Al.

La compagnie aérienne dispose d’une flotte long-courrier relativement récente composée d’appareils Boeing BA.N 787 Dreamliner, qui devrait continuer à s’agrandir au cours des prochaines années, parallèlement à l’extension de son réseau de lignes. Elle a également commandé des Boeing 737 MAX pour ses vols vers l’Europe.

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, El Al a été confrontée à une concurrence limitée et a vu ses bénéfices augmenter, de nombreuses compagnies étrangères ayant suspendu leurs vols vers Israël, même si cela devrait changer si l'accord entre Washington et Téhéran visant à mettre fin à la guerre en Iran est respecté.

Ses principaux concurrents américains, Delta et United, ont déjà annoncé qu'ils reprendraient leurs vols vers Tel-Aviv en septembre.

Starlink, qui utilise des milliers de satellites en orbite basse plutôt que des satellites géostationnaires plus gros et plus lents, est plusieurs fois plus rapide que les systèmes traditionnels, selon Ookla, une société d'analyse du haut débit.

Elon Musk

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