La compagnie aérienne brésilienne Azul prévoit de nouvelles réductions de fréquences alors que la crise du carburant se fait sentir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

La compagnie aérienne brésilienne Azul AZUL3.SA intensifie ses réductions de capacité face à la hausse des prix du kérosène liée à la guerre en Iran , et le transporteur continuera à réduire ses vols afin de préserver ses liquidités dans un contexte incertain, a déclaré son directeur général, John Rodgerson.

M. Rodgerson a déclaré à Reuters que les plus grandes compagnies du secteur réduisaient leurs capacités afin de mieux s'aligner sur la demande dans un contexte de coûts plus élevés, et qu'Azul emboîterait le pas, allant au-delà des réductions précédentes à mesure que le conflit s'éternise.

« Lorsque nous avons procédé à nos premières réductions, nous pensions que la guerre serait terminée à l’heure actuelle », a-t-il déclaré vendredi lors d’une interview, à la veille d’une réunion des dirigeants des compagnies aériennes mondiales à Rio de Janeiro.

« Mais elle se poursuit, nous allons donc continuer à réduire certaines fréquences de manière opportuniste, en veillant à n’assurer que les liaisons qui ont un sens. »

La plupart des réductions d’Azul au deuxième trimestre ont concerné les liaisons internationales, les ajustements supplémentaires se concentrant sur les fréquences intérieures plutôt que sur la suppression de liaisons vers des villes entières, a précisé M. Rodgerson.

« Assurez-vous six vols par jour vers Curitiba? Avec ces prix du carburant, peut-être que quatre suffiraient. » La compagnie aérienne donnait la priorité à ses principaux hubs de Campinas, Belo Horizonte et Recife, a-t-il ajouté.

« Nous n’avons pas encore supprimé de villes, mais cette option est toujours envisageable. Mais on commence d’abord par l’utilisation des appareils et la réduction des fréquences.

« On ne veut pas utiliser un avion 13 ou 14 heures par jour quand les prix du carburant doublent. »

M. Rodgerson a déclaré que le bilan d’Azul, après une importante restructuration de sa dette, la plaçait dans une position plus solide que certains de ses concurrents pour s’adapter. La compagnie est sortie de la procédure du chapitre 11 en février avec le soutien de United Airlines UAL.O et d’American Airlines AAL.O .

Azul s'attend à ce que les prix restent sous pression au cours du deuxième trimestre, traditionnellement plus faible, mais estime que les tarifs plus élevés pourraient se maintenir à mesure que la demande se renforce aux troisième et quatrième trimestres, a-t-il déclaré.