La coentreprise Standard Lithium-Equinor conclut un accord d'achat de lithium avec Trafigura
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Standard Lithium SLI.V a déclaré lundi que sa coentreprise avec la société norvégienne Equinor

EQNR.OL avait signé son premier contrat d'achat ferme pour la fourniture de carbonate de lithium provenant de son projet du sud-ouest de l'Arkansas au négociant en matières premières Trafigura.

La coentreprise, Smackover Lithium, fournira à Trafigura 8 000 tonnes par an de carbonate de lithium de qualité batterie sur une période de 10 ans à compter du début de la production commerciale.

L'accord marque une étape clé pour le projet du sud-ouest de l'Arkansas, les partenaires cherchant à s'assurer des clients et un financement à long terme avant la décision finale d'investissement et la construction.

Smackover Lithium vise une capacité de production annuelle de carbonate de lithium d'environ 22 500 tonnes au cours de la première phase du projet et prévoit de conclure des accords d'achat pour environ 80 % de cette production.

L'accord conclu avec Trafigura couvre plus de 40 % du volume visé.

Smackover Lithium prévoit de prendre une décision finale d'investissement pour le projet en 2026, la première production étant prévue pour 2028.

Valeurs associées

EQUINOR
328,050 NOK LSE Intl +4,19%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
5,760 CAD TSX Venture -1,20%
