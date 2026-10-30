La coalition menée par Ryad dit avoir abattu un drone houthi sur Médine

La coalition menée par l'Arabie saoudite a déclaré vendredi avoir intercepté et détruit un drone lancé par les Houthis sur la région de Médine, ce que le groupe allié de l'Iran réfute.

La ville de Médine abrite des sites sacrés de l'Islam et est visitée par des millions de fidèles musulmans chaque année.

Les Houthis et les forces gouvernementales yéménites, soutenues par une coalition internationale emmenée par l'Arabie saoudite, ont repris les combats au cours de ces derniers mois.

Les Houthis nient attaquer les villes saintes de la Mecque et de Médine, rejetant les accusations de la coalition menée par l'Arabie saouidte.

Par ailleurs, les forces houthistes ont revendiqué une attaque à l'aide de missiles balistiques sur l'aéroport d'Aden au Yémen ainsi que sur le complexe présidentiel de Maashiq.

(Reportage d'Enas Alashray et Ahmed Tolba; version française Zhifan Liu)