La coalition dirigée par l'Arabie saoudite ordonne l'évacuation d'une installation pétrolière yéménite à Sanaa avant le début de l'opération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La coalition dirigée par l'Arabie saoudite désigne le site de la Compagnie pétrolière du Yémen à Sanaa comme lieu d'évacuation; ajout d'informations contextuelles tout au long de l'article)

par Tala Ramadan et Yomna Ehab

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a exhorté mardi les civils à évacuer la station centrale de Sabah de la Compagnie pétrolière du Yémen, située dans la capitale Sanaa, en prévision d'une opération militaire prévue.

Dans un communiqué, le commandement des forces conjointes de la coalition a localisé le site sur une carte et a déclaré que les civils devaient quitter la zone pour leur propre sécurité.

Yahya Saree, porte-parole militaire des Houthis yéménites, proches de l’Iran, a averti que toute frappe sur Sanaa entraînerait une riposte « sévère et douloureuse » dans la capitale saoudienne, Riyad.

Les Houthis ont également exhorté les employés et les civils se trouvant à proximité des installations pétrolières de Saudi Aramco à évacuer les lieux et à s’en tenir éloignés, affirmant que ces installations constituaient des cibles légitimes pour leurs forces.

Les combats se sont intensifiés entre la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Houthis, qui attaquent depuis la semaine dernière des aéroports et des installations pétrolières saoudiens, dans le sillage du conflit régional plus large opposant les États-Unis à l’Iran .

Ces dernières semaines, l’Arabie saoudite a lancé des frappes contre les Houthis et soutient une contre-offensive du gouvernement yéménite après que le groupe s’est emparé, le mois dernier, de territoires stratégiques le long de la côte de la mer Rouge.

Ce conflit a perturbé le trafic aérien en Arabie saoudite, l'aéroport de Riyad restant fermé après une frappe de missile meurtrière samedi, revendiquée par les Houthis.