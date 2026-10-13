 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fusillade d'Aubagne: l'antiterrorisme cible une mouvance fascinée par les tueries de masse
information fournie par AFP 13/10/2026 à 17:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Des policiers municipaux devant le collège Joseph-Lakanal à Aubagne le 12 octobre 2026, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Miguel MEDINA )

Des policiers municipaux devant le collège Joseph-Lakanal à Aubagne le 12 octobre 2026, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Miguel MEDINA )

Coup de projecteur sur un nouveau péril: le collégien de 14 ans qui a tiré sur un principal et une enseignante à Aubagne s'inscrit dans une mouvance fascinée par les tueries de masse selon le parquet antiterroriste, désormais chargé de l'enquête.

On les appelle les membres de la "True crime community" (TCC) ou encore des "Columbiners", en référence à un bain de sang dans un lycée du Colorado en 1999.

La TCC est décrite par le Parquet national antiterroriste (Pnat) comme "un écosystème de communautés numériques qui glorifie les auteurs de tuerie de masse et incite, dans certaines formes, au recours à la violence extrême".

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, lors des questions au gouvernement, a dépeint "une espèce de communauté qui se tisse sur les réseaux sociaux, de jeunes qui s'isolent, qui se marginalisent", ne se "rencontrent même pas et parlent de tuerie de masse".

Un phénomène né notamment "aux États-Unis, au Canada" qui "remonte à 2025" selon le responsable politique. "Ce mouvement-là, ce type de violence, est très récent. Et, comme d'habitude, les services de sécurité intérieure, évidemment, s'y adaptent", a complété Laurent Nuñez, évoquant "plusieurs dizaines de jeunes qui sont suivis à ce titre".

"Columbiners", terme relevé dans un rapport du Sénat de juin, vient du lycée Columbine aux USA, où, en 1999, deux jeunes de 17 et 18 ans, fortement armés, avaient abattu en quelques minutes 12 camarades et un professeur avant de se suicider dans la bibliothèque. Le bilan aurait été pire encore s'ils avaient réussi à faire détoner leurs bombes artisanales.

C'est la première fois que le lien est fait directement en France entre un passage à l'acte et ce type de profil de fans de tueries de masse, avec la saisine annoncée mardi par le Pnat après la fusillade au collège d'Aubagne (Bouches-du-Rhône).

"Idéologie"

Les premières investigations réalisées, "notamment l'exploitation des supports numériques du mineur, mettent en évidence la probable adhésion à la mouvance True Crime Community (TCC) ainsi que l'inscription de l'action criminelle intervenue au sein de son établissement scolaire dans cette idéologie", développe le parquet dans son communiqué.

Le parquet national antiterroriste se saisit donc "de ces faits, à la suite du dessaisissement du parquet de Marseille, et poursuit les investigations en flagrance".

L'enquête est ouverte pour "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste en vue de crimes contre les personnes et infractions à la législation sur les armes, en relation avec une entreprise terroriste".

"Des précisions complémentaires seront apportées à l'issue de la garde à vue en cours" du mineur de 14 ans, élève de l'établissement scolarisé en 3e, conclut le Pnat.

"Rajeunissement drastique"

Jusqu'ici, la mouvance TCC n'était citée que parmi d'autres composantes dans le parcours vers des actes violents.

En 2017, un adolescent de 16 ans avait ouvert le feu jeudi dans son lycée de Grasse (Alpes-Maritimes), blessant sans gravité une dizaine de personnes dont le proviseur. Si de nombreuses photos et vidéos morbides, dont des images de tueries comme celle de Columbine, figuraient sur ses réseaux sociaux, c'est sa fragilité psychologique qui était mise en avant.

La menace avait aussi été identifiée, parmi d'autres racines du mal, au détour d'un rapport du Sénat publié en juin intitulé "Mascus: la nouvelle offensive contre les femmes".

Était ainsi mise en exergue "une fascination pour les tueries de masse alimentée par une curiosité morbide qui se manifeste par exemple au sein de la True crime community (TCC) qui regroupe notamment des +Columbiners+ fascinés par la tuerie de Columbine aux États-Unis".

Un "rajeunissement drastique des sujets porteurs de menace, un passage à l'acte plus rapide et une désensibilisation à la violence" étaient également soulignés, comme un écho à l'âge du tireur à Aubagne.

Dans son collège, l'adolescent de 14 ans a ouvert le feu avec un fusil de chasse lundi, blessant le principal de l'établissement et une enseignante avant d'être désarmé et neutralisé par le conseiller principal d'éducation (CPE) de l'établissement. Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 17:43

    Un gamin de 14 ans ! Où va-t-on ? Le monde est devenu fou !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Défilé du mouvement lycéen à Marseille le 13 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Mouvement des lycéens : les derniers développements
    information fournie par AFP 13.10.2026 17:51 

    Voici les derniers développements de la mobilisation des lycéens et étudiants de nouveau descendus dans la rue mardi, "Acte V" d'un mouvement lancé mi-septembre pour demander davantage de moyens pour l'éducation. Alors que manifestations et blocages se poursuivent ... Lire la suite

  • Production à l'usine Boeing d'Everett
    Boeing a livré 57 avions en septembre, son meilleur mois depuis le début de l'année
    information fournie par Reuters 13.10.2026 17:51 

    par Dan Catchpole Boeing a ‌annoncé mardi avoir livré 57 avions en septembre, après 51 en août et ​55 un an plus tôt, marquant son meilleur résultat mensuel depuis le début de l'année. Le constructeur aéronautique américain reste toutefois derrière Airbus, qui ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent proches de l'équilibre
    information fournie par AFP 13.10.2026 17:46 

    Les marchés boursiers européens ont fini proches de l'équilibre mardi, après une séance marquée par plusieurs résultats d'entreprises et un mouvement de ventes touchant le secteur des semi-conducteurs. Paris et Francfort ont tous deux cédé 0,07 %. Londres a perdu ... Lire la suite

  • Attaque contre les bureaux de la Bank of America à Paris
    Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête sur les tirs au collège d'Aubagne
    information fournie par Reuters 13.10.2026 17:44 

    Le parquet national antiterroriste a annoncé mardi ‌se saisir de l'enquête sur l'intrusion armée au collège Joseph-Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) d'un élève de l'établissement qui a ​ouvert le feu au fusil de chasse sur le proviseur et une enseignante, les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank