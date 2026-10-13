Fusillade d'Aubagne: l'antiterrorisme cible une mouvance fascinée par les tueries de masse

Des policiers municipaux devant le collège Joseph-Lakanal à Aubagne le 12 octobre 2026, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Miguel MEDINA )

Coup de projecteur sur un nouveau péril: le collégien de 14 ans qui a tiré sur un principal et une enseignante à Aubagne s'inscrit dans une mouvance fascinée par les tueries de masse selon le parquet antiterroriste, désormais chargé de l'enquête.

On les appelle les membres de la "True crime community" (TCC) ou encore des "Columbiners", en référence à un bain de sang dans un lycée du Colorado en 1999.

La TCC est décrite par le Parquet national antiterroriste (Pnat) comme "un écosystème de communautés numériques qui glorifie les auteurs de tuerie de masse et incite, dans certaines formes, au recours à la violence extrême".

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, lors des questions au gouvernement, a dépeint "une espèce de communauté qui se tisse sur les réseaux sociaux, de jeunes qui s'isolent, qui se marginalisent", ne se "rencontrent même pas et parlent de tuerie de masse".

Un phénomène né notamment "aux États-Unis, au Canada" qui "remonte à 2025" selon le responsable politique. "Ce mouvement-là, ce type de violence, est très récent. Et, comme d'habitude, les services de sécurité intérieure, évidemment, s'y adaptent", a complété Laurent Nuñez, évoquant "plusieurs dizaines de jeunes qui sont suivis à ce titre".

"Columbiners", terme relevé dans un rapport du Sénat de juin, vient du lycée Columbine aux USA, où, en 1999, deux jeunes de 17 et 18 ans, fortement armés, avaient abattu en quelques minutes 12 camarades et un professeur avant de se suicider dans la bibliothèque. Le bilan aurait été pire encore s'ils avaient réussi à faire détoner leurs bombes artisanales.

C'est la première fois que le lien est fait directement en France entre un passage à l'acte et ce type de profil de fans de tueries de masse, avec la saisine annoncée mardi par le Pnat après la fusillade au collège d'Aubagne (Bouches-du-Rhône).

"Idéologie"

Les premières investigations réalisées, "notamment l'exploitation des supports numériques du mineur, mettent en évidence la probable adhésion à la mouvance True Crime Community (TCC) ainsi que l'inscription de l'action criminelle intervenue au sein de son établissement scolaire dans cette idéologie", développe le parquet dans son communiqué.

Le parquet national antiterroriste se saisit donc "de ces faits, à la suite du dessaisissement du parquet de Marseille, et poursuit les investigations en flagrance".

L'enquête est ouverte pour "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste en vue de crimes contre les personnes et infractions à la législation sur les armes, en relation avec une entreprise terroriste".

"Des précisions complémentaires seront apportées à l'issue de la garde à vue en cours" du mineur de 14 ans, élève de l'établissement scolarisé en 3e, conclut le Pnat.

"Rajeunissement drastique"

Jusqu'ici, la mouvance TCC n'était citée que parmi d'autres composantes dans le parcours vers des actes violents.

En 2017, un adolescent de 16 ans avait ouvert le feu jeudi dans son lycée de Grasse (Alpes-Maritimes), blessant sans gravité une dizaine de personnes dont le proviseur. Si de nombreuses photos et vidéos morbides, dont des images de tueries comme celle de Columbine, figuraient sur ses réseaux sociaux, c'est sa fragilité psychologique qui était mise en avant.

La menace avait aussi été identifiée, parmi d'autres racines du mal, au détour d'un rapport du Sénat publié en juin intitulé "Mascus: la nouvelle offensive contre les femmes".

Était ainsi mise en exergue "une fascination pour les tueries de masse alimentée par une curiosité morbide qui se manifeste par exemple au sein de la True crime community (TCC) qui regroupe notamment des +Columbiners+ fascinés par la tuerie de Columbine aux États-Unis".

Un "rajeunissement drastique des sujets porteurs de menace, un passage à l'acte plus rapide et une désensibilisation à la violence" étaient également soulignés, comme un écho à l'âge du tireur à Aubagne.

Dans son collège, l'adolescent de 14 ans a ouvert le feu avec un fusil de chasse lundi, blessant le principal de l'établissement et une enseignante avant d'être désarmé et neutralisé par le conseiller principal d'éducation (CPE) de l'établissement. Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé.