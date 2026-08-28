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La chute du cours de l'action Marvell s'accentue alors que les investisseurs attendent des éclaircissements sur les retombées de l'accord avec Google dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 16:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le calendrier des recettes liées à l'accord avec Google jette le doute sur les prévisions de Marvell

* Le directeur général Matt Murphy affirme que le chiffre d'affaires lié à Google prendra davantage d'importance au cours de l'exercice 2029

* Selon les analystes, la hausse des revenus liés à Google était déjà largement prise en compte dans les prévisions antérieures

(Mise à jour avec le cours d'ouverture et le contexte) par Joel Jose

L'action MRVL.O du concepteur de puces Marvell Technology a chuté de plus de 8 % à 221,6 dollars en début de séance vendredi, les investisseurs regardant au-delà des solides résultats de la société à la recherche de nouveaux indices sur sa croissance à long terme.

Marvell est devenu la coqueluche du marché, porté par l’explosion des dépenses en IA alors que les géants de la tech se précipitent pour adopter des puces sur mesure afin d’améliorer leur rentabilité et leurs performances, ce qui a permis à son action de presque tripler cette année.

Cependant, les dépenses des géants de la tech en matière d’IA devant dépasser les 740 milliards de dollars cette année, les investisseurs en étaient venus à attendre des résultats de plus en plus solides de la part des entreprises liées à cet essor.

Les prévisions de chiffre d’affaires revues à la hausse par Marvell pour les exercices 2027 et 2028 ont également été éclipsées par des interrogations quant à la rapidité avec laquelle son contrat récemment annoncé avec Google GOOGL.O portant sur des puces sur mesure , qui pourrait générer jusqu’à 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2033, commencerait à contribuer de manière significative au chiffre d’affaires.

« Les attentes étaient plus élevées, principalement en raison de l’accord avec Google », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, ajoutant que la contribution de cet accord était déjà largement prise en compte dans les prévisions antérieures de la société.

Le directeur général Matt Murphy a déclaré que les objectifs de chiffre d’affaires de Marvell liés aux puces sur mesure jusqu’à l’exercice 2028 reflétaient déjà une partie des revenus liés à Google et que ceux-ci apporteraient une contribution bien plus significative au cours de l’exercice 2029.

La chute de vendredi pourrait faire perdre à l’entreprise plus de 17,4 milliards de dollars de capitalisation boursière, si les pertes se confirment.

« Même si les résultats trimestriels et les prévisions à court terme n’ont pas été particulièrement enthousiasmants par rapport aux attentes, la combinaison de l’accord avec GOOGL, des perspectives avec Microsoft et du potentiel de croissance lié à la connectivité IA pourrait laisser entrevoir des chiffres importants, rendant réaliste l’objectif d’un bénéfice par action de 20 dollars avant la fin de la décennie », ont indiqué les analystes de Melius Research dans une note.

Au moins huit sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour Marvell à la suite de ces résultats, l’objectif médian de 275 dollars laissant entrevoir une hausse de 13,8 % par rapport au cours de clôture de jeudi, selon les données compilées par LSEG.

Grâce à la hausse du chiffre d’affaires lié aux centres de données, la société prévoit que le chiffre d’affaires progressera d’environ 45 % au cours de l’exercice 2027 et atteindra environ 18 milliards de dollars au cours de l’exercice 2028.

Marvell se négocie avec une prime par rapport à son concurrent Broadcom AVGO.O , avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 58,41 contre 32,15, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

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BROADCOM
373,3300 USD NASDAQ +0,48%
MARVELL TECH
222,0300 USD NASDAQ -8,04%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 16:15:43.

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