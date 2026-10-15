La chute des actions liée à l'IA rend-elle à nouveau les obligations sûres ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les bons du Trésor rebondissent alors que les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges

* La chute des valeurs liées à l'IA s'accentue en raison des craintes liées à la hausse des taux et aux dépenses

* Les marchés du crédit sous les projecteurs alors que les écarts de taux s'élargissent, signe de tensions

par Ankur Banerjee et Tom Westbrook

Un réveil brutal face à la frénésie de l’IA alimentée par l’endettement a poussé les investisseurs à se détourner des actions au profit des obligations d’État, qui semblent désormais retrouver leur statut de valeur refuge et de couverture contre les fluctuations des marchés boursiers et du crédit.

Pendant la majeure partie de l’année, les obligations n’ont offert que peu de protection, les pressions inflationnistes ayant propulsé les coûts d’emprunt à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, ce qui a poussé les investisseurs à se tourner avec méfiance vers les fonds spéculatifs et d’autres actifs comme alternatives.

Mais mercredi, un phénomène étrange s’est produit: les bons du Trésor et autres obligations d’État ont fortement rebondi, malgré un rapport sur l’inflation américaine plus élevé que prévu, qui laisse entrevoir la possibilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année.

La principale préoccupation des investisseurs est désormais de savoir si les dépenses massives consacrées à l’IA porteront leurs fruits assez rapidement, en particulier dans un contexte d’inflation galopante, et pendant combien de temps encore les entreprises pourront continuer à lever des fonds aux coûts actuels du capital.

Les marchés du crédit montrent également des signes de tension, le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de certaines entreprises exposées à l’IA atteignant des niveaux records .

“La surprise à la hausse de l’IPC américain et le rebond des obligations qui s’en est suivi vont totalement à l’encontre de l’intuition”, a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities.

“L’interprétation la plus claire est que le ralentissement du secteur de l’IA entraîne une révision à la baisse des prévisions de croissance, ce qui fait que les obligations servent de couverture face aux actions”, a-t-il ajouté.

Jeudi, le rendement de l’obligation d’État américaine à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 8,4 points de base à 5,105%, atteignant son plus bas niveau en trois semaines et s’éloignant du plus haut niveau en 24 ans qu’il avait atteint la semaine dernière. US/

Le rendement de référence des obligations d’État japonaises (JGB) à 10 ans JP10YTN=JBTC a reculé de 6,5 points de base à 2,93%, son plus bas niveau depuis le 10 septembre. Les contrats à terme sur les Bunds allemands FGBLc1 et les OAT françaises

FOATc1 ont progressé de 0,7% JP/

Les anticipations d’une intervention à court terme se sont également modérées après que Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré que de nouvelles hausses seraient probablement nécessaires, tout en indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’agir lors de la réunion des 27 et 28 octobre.

DÉGAGEMENT DES POSITIONS LIÉES À L'IA

La question qui se pose aux investisseurs, toujours déstabilisés par la forte volatilité des taux, est de savoir si un actif qui a été pénalisé par la flambée de la dette souveraine et une inflation galopante est capable d’offrir un rempart si les actions devaient entamer une chute plus marquée.

Les rendements des bons du Trésor ont enregistré leur plus forte hausse trimestrielle depuis 1994 entre juillet et septembre.

“La corrélation entre obligations et actions est clairement en train de se rompre”, a déclaré Damien Boey, stratège en portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney. “Habituellement, les valeurs de croissance se comportent bien, en particulier lorsque les rendements obligataires baissent, mais hier soir, leur mauvaise performance a entraîné un afflux vers les obligations, considérées comme des valeurs refuges, ce qui a fait baisser leurs rendements.”

En début de semaine, le BlackRock Investment Institute a revu à la baisse son opinion sur les actions américaines, la ramenant à “neutre”, invoquant la volatilité liée à l’IA, et a relevé sa note sur les bons du Trésor, privilégiant les titres à court terme.

La chute s’est amplifiée depuis plusieurs jours, les investisseurs s’inquiétant de plus en plus des dépenses liées à l’IA.

La vague de ventes sur les marchés boursiers mondiaux a principalement touché les valeurs liées à l’IA, qui avaient propulsé les marchés vers des niveaux records ces dernières années. Le KOSPI sud-coréen .KS11 , épicentre du boom de l’IA, a chuté de 8%, s’apprêtant à enregistrer sa septième baisse consécutive.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 4,3% mercredi, enregistrant une sixième séance consécutive de baisse, sa plus longue série de pertes depuis mai 2025.

“Les investisseurs font la distinction entre les entreprises d’IA disposant de flux de trésorerie importants et celles qui ont besoin de recourir à l’endettement pour se développer”, a déclaré Kenneth Goh, directeur de la gestion de patrimoine privé chez UOB Kay Hian.

“Le crédit privé pourrait être le prochain secteur touché”, a ajouté Kenneth Goh. “Les prêteurs cotés en bourse qui financent les entreprises technologiques et de capital-risque se négocient déjà avec des décotes importantes par rapport à la valeur de leurs actifs, et les prêteurs les plus prudents pourraient ralentir le développement de l’IA bien avant l’apparition de tout défaut de paiement.”

Les ventes ont été particulièrement intenses cette semaine chez l’opérateur de centres de données CoreWeave

CRWV.O , qui a émis 22 milliards de dollars d’obligations et contracté 26 milliards de dollars de prêts, selon les données de LSEG.

“Une grande partie de ces dépenses provient d’entreprises qui empruntent pour louer de la puissance de calcul à des laboratoires d’IA qui ne gagnent pas encore assez pour couvrir la facture”, a déclaré Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille chez Minotaur Capital.

“Alors que les obligations de CoreWeave offrent un rendement de 15%, les investisseurs se demandent si les clients finaux gagneront suffisamment d’argent pour continuer à payer dans trois ou quatre ans”, a-t-elle ajouté.