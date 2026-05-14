La Chine va acheter 200 avions Boeing, selon Trump, soit moins que prévu

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* L'action Boeing recule de près de 4 % après les informations faisant état d'une commande d'avions potentiellement plus importante que prévue en provenance de Chine

* La dernière commande importante de Boeing par la Chine remonte à 2017, dans un contexte de tensions commerciales persistantes

* Airbus a devancé Boeing en termes de livraisons en Chine depuis 2018, s'assurant ainsi la majorité des parts de marché

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par David Shepardson et Dan Catchpole

La Chine a accepté de commander 200 avions Boeing BA.N , a déclaré jeudi le président américain Donald Trump à Fox News Channel, marquant ainsi le premier achat par la Chine d'avions commerciaux de fabrication américaine depuis près d'une décennie.

Aucun détail sur l'accord n'était immédiatement disponible, mais 200 avions seraient bien moins que l'accord portant sur 500 avions dont des sources du secteur avaient fait état . Ce chiffre serait également bien inférieur au nombre de nouveaux appareils dont les compagnies aériennes chinoises ont besoin pour répondre à la demande en plein essor du pays en matière de transport aérien.

L'action Boeing a chuté de plus de 4 % après la diffusion de ces commentaires.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires visant à savoir si Trump faisait référence à l'ensemble de la commande de Boeing ou uniquement aux avions à fuselage étroit ou large. Boeing n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait déclaré plus tôt qu'il s'attendait à une annonce concernant une importante commande de Boeing lors de la visite de Trump à Pékin, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le dirigeant chinois Xi Jinping. “Il a accepté une chose aujourd’hui: il va commander 200 avions… 200 gros appareils”, a déclaré Trump au journaliste de Fox News, en référence à Xi.

On ne sait pas clairement si Trump faisait référence aux 737 MAX à couloir unique ou aux 777X ou 787 à double couloir, plus grands – et bien plus chers –, utilisés pour les vols long-courriers.

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, et Larry Culp, directeur général de GE Aerospace GE.N , faisaient partie du groupe de dirigeants américains qui ont accompagné Trump en Chine, l’un des plus grands marchés mondiaux de l’aviation commerciale, dans l’espoir de conclure des accords ou de résoudre des différends commerciaux. Lors du voyage de Trump en novembre 2017, Pékin avait accepté d'acheter 300 avions Boeing. Cependant, les différends commerciaux qui ont suivi entre les deux pays ont effectivement exclu Boeing du deuxième plus grand marché aéronautique mondial, qu'il dominait autrefois.

Les tensions entre Pékin et Washington, suivies de la crise du 737 MAX après deux accidents mortels ayant conduit à l’immobilisation de l’appareil, ainsi que les problèmes de production rencontrés par la suite par Boeing, ont permis à son rival Airbus AIR.PA de consolider son avance sur le marché chinois. Le constructeur européen courtisait déjà activement les compagnies aériennes chinoises, s’intégrant même dans l’économie politique de Pékin en ouvrant une chaîne d’assemblage final de l’A320 à Tianjin en 2008.

Cependant, le marché aérien chinois est trop vaste pour dépendre d’un seul constructeur. Le pays aura besoin d’au moins 9 000 nouveaux avions de ligne d’ici 2045, selon les projections de marché de Boeing et d’Airbus.

Lors des négociations commerciales, Trump a vivement incité les pays à augmenter leurs achats d'avions Boeing.

Un accord avec Boeing est en discussion depuis de nombreux mois, mais les tensions géopolitiques, les différends commerciaux et les conflits autour de la propriété intellectuelle des composants aérospatiaux de pointe ont fait échouer les précédentes tentatives de conclusion d'un accord, selon des sources industrielles proches des négociations antérieures.

Le directeur général de Boeing, M. Ortberg, a déclaré le mois dernier à Reuters qu'il comptait sur le soutien de l'administration Trump pour conclure un accord majeur avec la Chine.

L'action a reculé de 3,8 % à 14 h 00 (heure de l'Est).