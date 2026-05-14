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Wall Street termine en hausse, poussée par la tech et le sommet Xi-Trump
information fournie par AFP 14/05/2026 à 22:10

Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a poursuivi son mouvement haussier jeudi, toujours portée par le secteur technologique, les opérateurs saluant dans le même temps les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine.

L'indice Nasdaq (+0,88%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,77%) ont touché de nouveaux records en clôture pour la deuxième séance d'affilée, s'établissant respectivement à 26.635,22 et 7.501,24 points. Le Dow Jones s'est octroyé 0,75%.

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