 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cuba rétablit lentement le courant dans l'est, mais la situation électrique reste critique
information fournie par AFP 14/05/2026 à 21:21

Des habitants marchent dans une rue de La Havane pendant une panne d'électricité, le 13 mai 2026 à Cuba ( AFP / Yamil LAGE )

Des habitants marchent dans une rue de La Havane pendant une panne d'électricité, le 13 mai 2026 à Cuba ( AFP / Yamil LAGE )

Cuba, soumis à un blocus pétrolier de Washington, commence à rétablir le courant jeudi dans l'est de l'île, après une nouvelle panne massive, mais la situation reste critique, le pays n'ayant plus de réserves de diesel et de fioul.

Alors que la situation du réseau électrique est très tendue depuis plusieurs jours, les habitants ne cachent plus leur exaspération face aux interminables délestages, ce qui a poussé le gouvernement à accepter jeudi d'examiner une proposition d'aide américaine de 100 millions de dollars.

Mercredi, le ministre de l'Energie et des mines avait indiqué que l'île n'avait plus "du tout de fioul et plus du tout de diesel" pour les groupes électrogènes qui complètent la production électrique des sept centrales thermo-électriques du pays.

Il a également indiqué que les 100.000 tonnes de brut du pétrolier russe autorisé à accoster fin mars étaient "épuisées".

La situation, déjà critique ces derniers jours a encore empiré jeudi matin, avec une déconnexion du réseau électrique de sept provinces sur 15. A la mi-journée, quatre provinces avaient cependant déjà été reconnectées au réseau national, selon les autorités.

La compagnie électrique a aussi annoncé jeudi que la centrale thermo-électrique Antonio Guiteras, située à une centaine de km de La Havane et qui fournit le plus d'électricité au pays, s'était déconnectée du réseau électrique en raison "d'une fuite dans la chaudière".

Les réparations pourraient prendre plusieurs jours, selon les autorités.

Face à la complexité de la crise énergétique, le gouvernement s'est dit "prêt" à examiner la proposition d'aide financière de Washington.

Estimant qu'une telle aide, si elle remplit les "standards" internationaux de l'aide humanitaire, ne rencontrerait "pas d'obstacles" de la part du gouvernement cubain, le président Miguel Diaz-Canel a cependant jugé qu'une levée du "blocus" imposé par les Etats-Unis serait une façon "plus simple" d'aider l'île.

"Il serait possible d'atténuer les dommages de manière plus simple et plus rapide en levant ou en allégeant le blocus, puisqu'il est de notoriété publique que la situation humanitaire (de l'île) est froidement calculée et provoquée" par Washington, a-t-il déclaré sur X.

Les délestages à répétition ont provoqué des tensions sociales dans la nuit de mercredi à jeudi à La Havane. Les habitants y ont manifesté leur exaspération face à des coupures pouvant durer plus d'une vingtaine d'heures, voire davantage.

AUne station-service en rupture de carburants à La Havane, le 13 mai 2026 à Cuba ( AFP / YAMIL LAGE )

AUne station-service en rupture de carburants à La Havane, le 13 mai 2026 à Cuba ( AFP / YAMIL LAGE )

Des habitants de plusieurs quartiers de la capitale ont tapé sur des casseroles pour exprimer leur lassitude, selon des témoignages recueillis par l'AFP. "Mettez-nous la lumière!", criaient des résidents de Playa, un quartier de l'ouest de la capitale, a constaté l'AFP.

Mercredi, le département d'Etat a renouvelé une offre de 100 millions de dollars des États-Unis à condition que cette aide soit distribuée par l'Église catholique, sans passer par le gouvernement communiste.

- "Dysfonctionnelle" -

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, le 5 mai 2026 à Washington ( Getty / ALEX WONG )

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, le 5 mai 2026 à Washington ( Getty / ALEX WONG )

"Le gouvernement cubain n'a pas pour pratique de refuser une aide étrangère offerte de bonne foi et dans un but véritable de coopération", avait réagi auparavant le chef de la diplomatie cubaine, tout en soulignant "l'incongruité de l'apparente générosité de la part de celui qui soumet le peuple cubain à une punition collective".

L'île, soumise à un embargo économique depuis 1962, est confrontée à une profonde crise énergétique depuis mi-2024, aggravée par le blocus pétrolier imposé par Washington depuis le début de cette année.

Depuis fin janvier, un seul pétrolier russe chargé de 100.000 tonnes de brut a été autorisé à accoster à Cuba.

La Havane accuse Washington d'être responsable de la situation critique du réseau électrique, tandis que les Etats-Unis estiment que la crise énergétique cubaine provient d'une mauvaise gestion économique interne.

Marco Rubio, né de parents cubains et féroce contempteur du gouvernement de La Havane, a déclaré mercredi soir que les dirigeants cubains devaient changer.

"C'est une économie ruinée et dysfonctionnelle, et il est impossible de la changer. J'aimerais qu'il en soit autrement", a-t-il déclaré sur la chaîne Fox News.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue aérienne d’Ushuaia, en Argentine, le 13 mai 2026 ( AFP / CRISTIAN URRUTIA )
    Hantavirus: mission scientifique à Ushuaïa sur la piste d'un éventuel rat vecteur
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:22 

    A la chasse au rat, ou plutôt au rat vecteur. Une mission scientifique argentine se rend la semaine prochaine à Ushuaïa en Terre de Feu, pour traquer la présence éventuelle de rongeurs porteurs d'hantavirus, qui auraient pu être à l'origine du foyer du navire Hondius, ... Lire la suite

  • Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, poussée par la tech et le sommet Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:10 

    La Bourse de New York a poursuivi son mouvement haussier jeudi, toujours portée par le secteur technologique, les opérateurs saluant dans le même temps les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine. L'indice Nasdaq (+0,88%) et l'indice élargi S&P

  • Kevin Warsh confirmé à la tête de la Fed
    Kevin Warsh confirmé à la tête de la Fed
    information fournie par France 24 14.05.2026 22:05 

    Aux Etats-Unis, le Sénat a validé la nomination de Kevin Warsh à la tête de la banque centrale la plus puissante de la planète, la Fed. Pendant son mandat de 4 ans, l'un de ses défis les plus importants sera de préserver l'indépendance de l'institution face aux ... Lire la suite

  • Des voitures calcinées devant un immeuble résidentiel endommagé par des frappes de drones et de missiles russes à Kiev, le 14 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )
    Ukraine: au moins 16 morts et une quarantaine de blessés dans une vaste attaque sur Kiev
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:03 

    Le bilan des bombardements russes massifs qui ont frappé Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi s'est alourdi à 16 morts dont deux enfants, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans. Selon ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank