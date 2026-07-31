 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine s'oppose à la généralisation de la menace pour la sécurité nationale après un rapport sur la vente de Tesla
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 09:46
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine s'est toujours opposée à la généralisation du concept de sécurité nationale et aux mesures discriminatoires prises à son encontre, a déclaré vendredi son ministère des Affaires étrangères en réponse à un article indiquant que Tesla TSLA.O envisageait de céder ses activités dans le pays.

Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que les conseillers de Tesla avaient discuté des options possibles pour une séparation, notamment une scission, une vente ou la fermeture des activités chinoises du constructeur automobile, ce qu'Elon Musk a qualifié de “fausses informations” .

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
308,8500 USD NASDAQ +3,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,2 +2,33%
CAC 40
8 567,51 +0,96%
WORLDLINE
11,83 +18,66%
Pétrole Brent
88,28 -1,31%
CREDIT AGRICOLE SA
19,41 +3,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank