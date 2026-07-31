La Chine s'oppose à la généralisation de la menace pour la sécurité nationale après un rapport sur la vente de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine s'est toujours opposée à la généralisation du concept de sécurité nationale et aux mesures discriminatoires prises à son encontre, a déclaré vendredi son ministère des Affaires étrangères en réponse à un article indiquant que Tesla TSLA.O envisageait de céder ses activités dans le pays.

Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que les conseillers de Tesla avaient discuté des options possibles pour une séparation, notamment une scission, une vente ou la fermeture des activités chinoises du constructeur automobile, ce qu'Elon Musk a qualifié de “fausses informations” .