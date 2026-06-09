La Chine prépare un plan de 295 milliards de dollars pour financer le développement de l'IA à l'échelle nationale, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine s'apprête à consacrer environ 2.000 milliards de yuans (295,43 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années à la construction de centres de données à travers le pays, a rapporté mardi Bloomberg News, alors que Pékin cherche à rivaliser avec les États-Unis dans la course à l'intelligence artificielle qui s'intensifie.

La Commission nationale pour le développement et la réforme fait partie des principales agences gouvernementales chargées d'élaborer un plan directeur visant à construire un réseau de centres informatiques interconnectés à travers le pays, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Le nouveau plan quinquennal de la Chine expose ses ambitions d'adopter de manière agressive l'IA dans la deuxième économie mondiale et de dominer les technologies émergentes telles que l'informatique quantique et les robots humanoïdes.

Selon le rapport de Bloomberg News, des entreprises publiques telles que China Mobile et China Telecom exploiteront la majeure partie des centres de données et veilleront à leur interconnexion.

L'idée est de s'appuyer sur des fournisseurs locaux, notamment Huawei Technologies, pour au moins 80 % des technologies telles que les puces d'IA, écartant ainsi Nvidia

NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O , indique le rapport, ajoutant que le projet de centre de données en est encore au stade des discussions préliminaires et que les détails pourraient changer.

Cette initiative intervient alors que les grandes entreprises technologiques américaines devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars cette année pour financer leurs projets de développement en matière d'IA.

China Mobile, China Telecom et la Commission nationale pour le développement et la réforme n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters a rapporté l'année dernière que le gouvernement chinois avait publié des directives exigeant que les nouveaux projets de centres de données ayant reçu des fonds publics n'utilisent que des puces d'IA fabriquées en Chine .

(1 $ = 6,7698 yuans renminbi)