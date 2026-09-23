La Chine mène une enquête sur l'utilisation des commutateurs Broadcom dans les centres de données publics, selon le Financial Times

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(Mises à jour avec plus de détails)

Les autorités chinoises examinent actuellement l’utilisation du matériel AVGO.O de Broadcom dans les centres de données soutenus par l’État, dans le cadre d’une initiative visant à soutenir les producteurs nationaux et à réduire la dépendance vis-à-vis des infrastructures étrangères en matière d’IA, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Dans un contexte de rivalité avec les États-Unis, la Chine a mis l'accent sur l’autosuffisance technologique et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, et a apporté un soutien particulier aux petites entreprises spécialisées qu’elle qualifie de « petits géants ».

La Commission de supervision et d'administration des actifs d'État (SASAC), qui supervise les entreprises publiques, a passé ces dernières semaines à évaluer l'ampleur du déploiement des commutateurs Broadcom dans les centres de données contrôlés par l'État, selon l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Broadcom et la SASAC n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter ces informations en dehors des heures de bureau habituelles.

L’enquête a révélé que les commutateurs Broadcom pourraient représenter jusqu’à 90 % des équipements utilisés, ajoute le rapport.

Sur la base de ces conclusions préliminaires, la SASAC pourrait publier des recommandations informelles enjoignant aux centres de données publics de réduire leur utilisation des commutateurs Broadcom dans le cadre de la campagne de Pékin intitulée « des puces nationales pour un usage national » — une initiative visant à étendre l’adoption des semi-conducteurs et des technologies d’IA de fabrication chinoise dans l’ensemble du secteur public, a rapporté le journal.

Broadcom, tout comme Nvidia NVDA.O et le chinois Huawei, commercialise des commutateurs haut de gamme sur le marché national. Bien que les produits Nvidia aient déjà été bannis des centres de données soutenus par l'État, les commutateurs Broadcom restent largement présents dans ces installations, ajoute le rapport.