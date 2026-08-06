La Chine lance une enquête sur la cybersécurité des produits de Palo Alto Networks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Chine examine les produits de Palo Alto en raison de risques pour la sécurité nationale

* Cette mesure intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre la Chine et les États-Unis

* Elle fait suite aux restrictions imposées aux fournisseurs étrangers de solutions de cybersécurité et fait écho à l'examen de Micron en 2023

(Ajoute des éléments de contexte à partir du paragraphe 2) par Eduardo Baptista

La Chine a lancé un examen de cybersécurité portant sur les produits commercialisés dans le pays par la société américaine Palo Alto Networks PANW.O , invoquant des risques pour les infrastructures d’information critiques et la sécurité nationale, a déclaré jeudi l’autorité chinoise de régulation du cyberespace.

L’Administration chinoise du cyberespace (CAC) a déclaré que cette enquête avait été ouverte en vertu des lois chinoises sur la sécurité nationale et la cybersécurité. Elle n’a pas identifié les produits concernés, ni détaillé les vulnérabilités présumées, ni précisé les mesures auxquelles Palo Alto pourrait être confrontée.

Pékin a renforcé la surveillance des fournisseurs de technologies étrangers tout en promouvant des alternatives nationales, affirmant que les produits importés utilisés dans des réseaux sensibles pourraient exposer les données ou les infrastructures critiques à des risques provenant de l’étranger.

Cette mesure intervient dans un contexte de tensions commerciales et technologiques croissantes entre Pékin et Washington, qui menacent la trêve fragile conclue lors des récents sommets bilatéraux de haut niveau.

Le ministère chinois du Commerce a annoncé mercredi une série de restrictions visant les entreprises américaines et les exportations de drones à destination des États-Unis, les qualifiant de contre-mesures aux récentes restrictions imposées par Washington à l’accès des entreprises chinoises au marché américain.

La CAC n'a pas précisé si l'examen concernant Palo Alto était lié aux mesures prises par le ministère du Commerce.

Palo Alto, dont le siège social se trouve à Santa Clara, en Californie, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En janvier, les autorités chinoises avaient ordonné aux entreprises nationales de cesser d’utiliser les logiciels de cybersécurité de plus d’une douzaine d’entreprises américaines et israéliennes, dont Palo Alto , comme l’avait rapporté Reuters à l’époque.

La dernière mesure prise par le régulateur fait écho à son examen, en 2023, du fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O . La CAC avait ensuite déclaré que les produits de Micron n’avaient pas satisfait à cet examen et avait ordonné aux opérateurs des infrastructures d’information critiques de Chine de cesser de les acheter, invoquant des risques pour la sécurité nationale.

Micron a depuis cessé de fournir des puces pour serveurs aux centres de données en Chine, l’entreprise n’ayant pas réussi à se remettre de cette interdiction , a rapporté Reuters en octobre. Elle continue toutefois de vendre à certains clients chinois, notamment dans les secteurs de l’automobile et de la téléphonie mobile.

Basée à Palo Alto, l’entreprise commercialise des produits de cybersécurité pour les réseaux, le cloud et d’autres domaines, et dispose de bureaux à Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen et Macao, selon son site web.

Elle ne communique pas séparément son chiffre d’affaires ni sa part de marché en Chine, intégrant les ventes réalisées dans ce pays à celles de la région Asie-Pacifique et Japon.