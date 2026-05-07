La Chine demande aux banques de suspendre l'octroi de nouveaux prêts aux raffineries visées par les sanctions américaines, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et le contexte du paragraphe 3)

L'autorité de régulation financière chinoise a conseillé aux plus grands prêteurs du pays de suspendre temporairement l'octroi de nouveaux prêts à cinq raffineries récemment sanctionnées par les États-Unis en raison de leurs liens avec le pétrole iranien, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

L'Administration nationale de régulation financière (NFRA) a, dans une directive verbale, demandé aux banques de s'abstenir d'accorder de nouveaux prêts libellés en yuans, selon le rapport, mais sans exiger le remboursement des crédits existants.

Les banques ont été invitées à revoir leurs relations commerciales avec des entreprises telles que les plus grands raffineurs privés chinois, Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, selon les sources citées dans l'article.

La NFRA et Hengli n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Cette directive officielle, émise avant le 1er mai, contraste avec un avis publié le 2 mai par le ministère chinois du Commerce, dans lequel le gouvernement demandait aux entreprises de ne pas tenir compte des sanctions américaines .

Cet appel à ignorer les sanctions marque la première fois que la Chine a eu recours à des mesures de blocage – destinées à protéger les entreprises chinoises contre toute intervention étrangère jugée injustifiée – introduites en 2021.

En avril, le Trésor américain a imposé des sanctions à Hengli Petrochemical, l'accusant d'avoir acheté pour des milliards de dollars de pétrole iranien, dans le cadre d'une escalade des efforts de longue date de Washington pour réduire les revenus pétroliers de Téhéran.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré le mois dernier que les États-Unis avaient averti deux prêteurs chinois que s’ils étaient reconnus coupables d’effectuer des transactions avec l’Iran, ils seraient soumis à des sanctions secondaires, sans toutefois identifier les banques.

Ces sanctions ont créé certains obstacles pour les raffineurs, notamment des difficultés à s’approvisionner en brut et l’obligation de vendre les produits raffinés sous des noms différents.