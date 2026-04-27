La Chine bloque l'acquisition par des investisseurs étrangers de la start-up spécialisée dans l'IA Manus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'organisme chinois chargé de la planification économique a interdit le rachat par des investisseurs étrangers de la start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle Manus, ordonnant aux parties concernées d'annuler la transaction, a annoncé lundi la Commission nationale pour le développement et la réforme.