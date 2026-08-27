La Chine autorise le comprimé oral contre le psoriasis de J&J, annonce le laboratoire pharmaceutique

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Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé jeudi que son médicament oral, l'icotrokinra, avait été autorisé en Chine pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.