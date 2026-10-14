La Chine autorise Geely à acquérir 34 % de Ford España

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations concernant l'annonce de juillet; paragraphe 2)

L'autorité chinoise de régulation des marchés a approuvé sans condition l'acquisition par Geely 0175.HK de 34 % de Ford España, la filiale espagnole de Ford Motor F.N , a-t-elle annoncé lundi.

En juillet, les deux entreprises avaient annoncé que Geely construirait deux SUV électriques dans l’usine Ford de Valence, en Espagne, et qu’elles développeraient ensemble un véhicule dans le cadre d’une coentreprise nouvellement créée.

La coentreprise sera détenue à 66 % par Ford et à 34 % par Geely, ont précisé les deux entreprises.