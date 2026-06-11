La Chambre des représentants américaine rejette la prolongation à court terme de la loi FISA alors que son expiration approche

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* Dix-neuf républicains se joignent à la plupart des démocrates pour bloquer la prolongation de la loi FISA

* Le débat porte sur la nomination par Trump de Bill Pulte au poste de chef par intérim des services de renseignement

* La perte des pouvoirs de la FISA pourrait avoir des répercussions sur la sécurité nationale, préviennent les défenseurs

(Ajout de l'action du Sénat, paragraphe 3, citations de Warner et Thune, paragraphes 11-12, 15-16, expiration potentielle, paragraphes 17-18) par David Morgan et Jonathan Landay

La Chambre des représentants américaine, contrôlée par les républicains, a rejeté jeudi une prolongation à court terme des pouvoirs de surveillance étrangère demandée par le président Donald Trump , aggravant ainsi l'impasse politique liée à sa nomination d'un fidèle inexpérimenté au poste de chef des services de renseignement américains.

Alors que les pouvoirs de surveillance devaient expirer après minuit vendredi, la Chambre a voté par 218 voix contre 198 le rejet d'une mesure qui aurait prolongé ces pouvoirs jusqu'au 2 juillet. Dix-neuf républicains se sont joints à la plupart des démocrates pour s'opposer à cette mesure. Sept démocrates ont voté en faveur de la prolongation.

Les républicains et les démocrates du Sénat ont ensuite cherché à obtenir un consentement unanime pour des mesures partisanes rivales visant à prolonger la loi, mais elles ont été bloquées par les objections de l'autre camp. Des efforts partisans similaires ont également échoué au Sénat mercredi.

Les dirigeants républicains avaient cherché à prolonger le programme de trois semaines afin de donner à Trump le temps de trouver un remplaçant permanent à Bill Pulte, le régulateur des prêts hypothécaires que Trump avait choisi pour diriger par intérim la vaste bureaucratie du renseignement du pays. Trump a appelé mercredi à une prolongation à court terme .

Cette nomination a suscité l'indignation des démocrates et de certains républicains en raison du manque d'expérience de M. Pulte, et les démocrates se sont engagés à s'opposer à toute tentative de prolongation de la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers. Certains républicains ont également rejeté cette prolongation, estimant que la loi ne prévoit pas de protections suffisantes pour les citoyens américains, notamment en matière d'obligation de mandat.

“C'est honteux et c'est très, très dangereux”, a déclaré avec colère le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, aux journalistes après l'échec du vote à la Chambre, qu'il a entièrement imputé aux démocrates. “Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer de garantir que cette loi n'expire pas”, a ajouté le républicain de Louisiane.

Johnson a rejeté la suggestion selon laquelle Trump pourrait remplacer Pulte par un candidat plus expérimenté afin de sortir de l'impasse et d'obtenir le soutien des démocrates pour une prolongation de la FISA, affirmant que la nomination de Pulte ne serait que de courte durée.

Le chef de file démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, de New York, a rétorqué: “Si, selon le président Johnson, il n’y a aucune raison de retirer la candidature de Bill Pulte parce qu’il ne restera en poste que pour une courte période, c’est justement la raison pour laquelle il faut la retirer.”

Les démocrates affirment que Trump a choisi Pulte, un régulateur fédéral des prêts hypothécaires, en raison de sa volonté d’utiliser des données confidentielles pour mener des enquêtes sur des fraudes hypothécaires visant les ennemis présumés du président.

M. Pulte doit remplacer la directrice sortante du renseignement national, Tulsi Gabbard, le 19 juin et rester en poste jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit trouvé.

Le sénateur américain Mark Warner, de Virginie, principal démocrate de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré que les démocrates avaient travaillé avec les dirigeants républicains et les responsables de l’administration sur des options comprenant le remplacement de Pulte en tant que directeur par intérim par des responsables du renseignement confirmés par le Sénat ou le report de la date de départ de Gabbard.

“Nous étions tous sur la même longueur d'onde”, a déclaré M. Warner aux journalistes. M. Trump a rejeté ces options, a-t-il ajouté.

La Chambre des représentants et le Sénat devaient quitter Washington plus tard dans la journée de jeudi, augmentant ainsi le risque que les agences de renseignement américaines perdent l’autorité légale de collecter les e-mails, SMS et données de téléphonie mobile d’étrangers supposés se trouver hors des États-Unis sans mandat judiciaire individuel.

Les partisans de la FISA au Congrès ont averti que la perte de cette autorité légale pourrait compromettre la sécurité nationale des États-Unis à un moment où le pays est en guerre avec l’Iran et co-organise la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique.

“Il s’agit, à première vue, d’une position irresponsable qui rend l’Amérique et les Américains moins en sécurité”, a déclaré le leader de la majorité au Sénat, John Thune, après les derniers efforts infructueux visant à prolonger la loi au sein de sa chambre.

“Les renseignements issus du programme 702 ont permis de sauver des vies américaines sur les théâtres de conflit, d’empêcher des attentats terroristes et d’empêcher les trafiquants de drogue d’introduire de la drogue dans ce pays”, a déclaré le républicain du Dakota du Sud.

Selon les experts, les autorités fédérales pourraient encore être en mesure de consulter les données des Américains en vertu de la section 702, même si l’autorisation expire, car le programme fonctionne sous le régime de certifications annuelles renouvelées pour la dernière fois en mars.

Certains législateurs ont déclaré que les entreprises de télécommunications pourraient se montrer réticentes à fournir des informations sans réautorisation claire. Mais les experts du Brennan Center for Justice, un organisme non partisan, affirment que ces entreprises s’exposeraient toujours à de lourdes amendes fédérales en cas de non-respect des demandes légales.