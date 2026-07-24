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La chaîne hôtelière espagnole Meliá achève son retrait de Cuba
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 12:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ayose Naranjo

Le groupe hôtelier espagnol Meliá MEL.MC a annoncé vendredi avoir cessé toutes ses activités dans ses 34 hôtels à Cuba, dans un contexte de durcissement des sanctions américaines et de crise économique croissante sur l’île.

Melia a invoqué des difficultés opérationnelles, juridiques et financières comme facteurs déterminants de son départ de l’île, où il était très présent depuis 1990. Les hôtels étaient gérés par sa filiale portugaise Ilha Bela Gestao E Turismo.

Ce retrait complet de Cuba vendredi fait suite à l’annonce faite le mois dernier par Melia de la cessation des activités de 15 de ses 34 hôtels.

Ce départ fait suite aux récentes annonces des groupes privés Iberostar et Barceló, marquant ainsi la fin de plusieurs décennies de présence sur le marché touristique de l’île pour les trois principales chaînes hôtelières espagnoles.

Le tourisme, moteur essentiel de l’économie cubaine, a connu un effondrement cette année, alors que l’île est confrontée à une crise économique qui s’aggrave dans le contexte d’un blocus pétrolier imposé par les États-Unis au début de l’année 2026. Entre janvier et avril, le nombre de visiteurs internationaux est tombé à 328 608, soit une baisse de 56 % par rapport à la même période en 2025.

« Il n’y a plus de flux touristique, il n’y a plus de revenus, et plus d’économie. L’impact est énorme », a déclaré Teresa Carrillo, une habitante de La Havane âgée de 62 ans.

La pression exercée par Washington s’est intensifiée au début du mois, lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions au ministère cubain du Tourisme.

Ces fermetures d’hôtels interviennent dans un contexte d’exode plus large des entreprises internationales, notamment dans les secteurs de la finance et de la logistique, qui évaluent le risque accru lié à leurs activités à Cuba suite au durcissement des sanctions de Washington.

Visa V.N et Mastercard MA.N ont interrompu plusieurs de leurs activités, tandis que des compagnies aériennes majeures telles qu’Air France AIRF.PA , Turkish Airlines, Iberia et World2Fly ont suspendu leurs vols vers l’île.

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