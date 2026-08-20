La chaîne britannique JD Sports revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison d'une baisse des ventes aux États-Unis

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* Chiffre d'affaires à périmètre constant en baisse de 3,1% au deuxième trimestre

* Baisse de 6,8% sur le marché clé d'Amérique du Nord

* Le distributeur impute cette baisse à la morosité de la consommation

* Révision à la baisse des prévisions de bénéfices pour 2026/27, désormais comprises entre 700 et 800 millions de livres sterling

(Ajout des paragraphes 5 à 7 et 12) par James Davey

Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports JD.L a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices, après avoir annoncé une baisse plus marquée de son chiffre d'affaires sous-jacent au deuxième trimestre, en particulier sur son marché clé nord-américain.

Coté au FTSE 100, JD, qui réalise plus d’un tiers de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord, a indiqué que le chiffre d’affaires à périmètre constant du groupe avait reculé de 3,1% au cours des 13 semaines closes au 1er août, après une baisse de 2,5% au premier trimestre .

Elles ont baissé de 6,8% en Amérique du Nord et de 2,7% en Europe, mais ont progressé de 0,8% au Royaume-Uni et de 1,4% en Asie-Pacifique.

JD a expliqué que ses résultats en Amérique du Nord reflétaient un moral des consommateurs plus faible, un trimestre moins dynamique pour les chaussures d’été et un report de la demande liée à la rentrée scolaire de juillet vers la première quinzaine d’août.

L'entreprise a précisé que la catégorie des chaussures restait en berne à l'échelle du groupe, compte tenu des contraintes pesant sur les consommateurs et de ce qu'elle a qualifié d'"évolution continue du cycle des produits" chez ses principaux partenaires de marque.

JD a également souligné un marché "très axé sur les promotions", "qui pourrait persister au second semestre".

L’entreprise a indiqué que les vêtements et les accessoires avaient enregistré de bons résultats dans toutes les régions.

PRESSION SUR LA CLIENTÈLE PRINCIPALE

Les actions de JD ont perdu environ un quart de leur valeur au cours des deux dernières années, reflétant la pression exercée sur sa clientèle principale, composée de jeunes aux revenus modestes, un marché dominé par les promotions et un manque d’innovation de la part de Nike NKE.N , qui est en train de réorganiser son activité et représente plus de 40% du chiffre d’affaires du groupe.

Le groupe prévoit désormais pour l'exercice 2026/27 un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels compris entre 700 et 800 millions de livres sterling (952 millions à 1,09 milliard de dollars).

Ces chiffres sont à comparer aux prévisions précédentes, comprises entre 750 et 850 millions de livres sterling, et aux 852 millions de livres sterling enregistrés en 2025/26.

Avant la mise à jour de jeudi, les analystes tablaient en moyenne sur 781 millions de livres sterling.

"Nos prévisions reflètent une vision pragmatique des conditions externes du marché", a déclaré le directeur général Regis Schultz, ajoutant: "Nous restons confiants dans notre stratégie à long terme." (1 dollar = 0,7349 livre sterling)