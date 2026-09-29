La certification tant attendue du Boeing 737 MAX 10 retardée par un bug informatique

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La certification du monocouloir 737 MAX 10 de Boeing, qui devait intervenir prochainement avec plusieurs années de retard, est de nouveau repoussée, à cause d'un logiciel de navigation défaillant qui a incité le régulateur américain de l'aviation à suspendre le processus.

"La FAA est au courant d'un problème potentiel dans la mise à jour d'un logiciel des ordinateurs de vol de certains Boeing 737 MAX", a indiqué lundi matin à l'AFP le régulateur de l'aviation civile américaine, ajoutant "travailler étroitement avec Boeing et les compagnies aériennes".

Le régulateur compte réunir, à une date non précisée, un Comité d'examen d'actions correctives (CARB), et "prendra des actions immédiates si des problèmes de sécurité sont identifiés".

Lors d'une conférence de presse consacrée à la modernisation du système de contrôle aérien, l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a expliqué que l'organisme n'avait "pas encore décidé s'il s'agit d'un problème de sécurité des vols".

Mais ces avions "sont sûrs", a-t-il affirmé.

Reste que la FAA "va retarder le 10 jusqu'à ce que nous soyons satisfaits qu'il n'y a pas de problème" sur ce logiciel conçu par GE Aerospace, a-t-il ajouté, faisant référence à la certification du 737 MAX 10.

Kelly Ortberg, patron de Boeing, l'attendait mi-septembre pour "très bientôt".

C'est la dernière des quatre versions du 737 MAX à n'avoir pas son autorisation d'entrer en exploitation. Présentée en juin 2021, ses livraisons devaient initialement commencer deux ans plus tard et étaient anticipées pour 2027 avant ce rebondissement informatique.

Elles ont notamment été retardées après deux crashes du 737 MAX 8 en 2018 et 2019, qui ont fait 346 morts au total, et qui ont été causés par un logiciel antidécrochage (MCAS) défaillant.

Selon M. Bedford, le problème actuel n'a rien à voir avec celui du MCAS, qui prenait le contrôle de l'appareil des mains des pilotes.

La mise à jour incriminée "réglait un problème connu sur le système de navigation verticale. De manière inattendue, elle en a introduit un plus petit", a-t-il expliqué.

L'action du constructeur aéronautique Boeing a terminé en baisse de 6,91% lundi à la Bourse de New York.

Perte d'autopilot

Boeing a expliqué à l'AFP avoir prévenu en août "tous les opérateurs de 737 d'un problème de logiciel, faisant que les pilotes n'auraient pas accès au guidage du pilotage automatique dans un scénario d'atterrissage spécifique".

L'avionneur, sans indiquer dans l'immédiat le nombre d'avions potentiellement affectés, a précisé avoir "renforcé les procédures existantes pour gérer de tels cas en toute sécurité".

"Nos ingénieurs travaillent à une mise à jour logicielle pour régler définitivement ce problème", a-t-il assuré.

Selon lui, le problème informatique révélé au cours du week-end peut se produire lorsque les pilotes modifient, après une approche avortée, leur plan de vol préprogrammé.

Réagissant à l'annonce de M. Bedford concernant le 737 MAX 10, un porte-parole de Boeing a déclaré : "Nous continuons de suivre le rythme de la FAA dans le processus de certification".

"Dans un certain scénario, les pilotes pourraient devoir voler manuellement sans certaines fonctions du pilote automatique", a expliqué le Wall Street Journal, soulignant que cela risquait "de surcharger les pilotes à un moment où ils sont déjà très occupés, à basse altitude et probablement en train de gérer des situations difficiles telles qu'une mauvaise météo".

Boeing devrait avoir une nouvelle version fiable du logiciel début 2028, a relevé le quotidien financier.

Les compagnies aériennes américaines United Airlines, Southwest, Alaska Air et American Airlines ont affirmé à l'AFP qu'aucun des 737 MAX de leurs flottes respectives n'était équipé de la version litigieuse du logiciel (U14/14.1).

"United n'a actuellement aucun de ses 737 en opération équipés du nouveau logiciel FMC et nous n'acceptons pas de livraison de nouveaux avions avec le nouveau logiciel FMC", a indiqué la compagnie, qui a reçu une livraison de huit 737 MAX en août.

Southwest a confirmé être en discussions avec la FAA et Boeing, ajoutant n'avoir aucun appareil disposant de la version U14 y compris le dernier lot de neuf 737 MAX reçus en août.

Boeing a franchi en août la barre des 2.400 exemplaires livrés depuis le lancement de la famille 737 MAX - son best-seller - le 30 août 2011. A fin août, le groupe en avait 4.308 en commandes.