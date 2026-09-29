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Les Bourses européennes en légère hausse à l'ouverture
information fournie par AFP 29/09/2026 à 09:13

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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont tenté un rebond prudent à l'ouverture dans un contexte toujours défavorable aux actions avec la hausse des cours du pétrole et des taux d'intérêt.

Après quelques minutes d'échanges, les investisseurs prenaient quelques risques à Paris (+0,20%), Londres (+0,18%) et Francfort (+0,10%) tout comme à Milan (+0,64%).

Euronext CAC40

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