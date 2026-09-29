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Flambée des carburants : interdire les exportations de diesel américain serait une "mauvaise idée", selon le PDG de TotalEnergies
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/09/2026 à 08:53

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Donald Trump s'est déclaré mardi dernier favorable à une interdiction des exportations de diesel américain, pour limiter la flambée des prix aux États-Unis.

Patrick Pouyanné à Paris, le 14 septembre 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Patrick Pouyanné à Paris, le 14 septembre 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le projet de Donald Trump d'interdire les exportations de diesel américain est une "mauvaise idée", a estimé lundi 28 septembre le PDG du géant pétrogazier français TotalEnergies Patrick Pouyanné, qui pointe un risque à l'échelle mondiale , mais également la possibilité de faire monter les prix aux États-Unis.

"L'interdiction, honnêtement, c'est une mauvaise idée", a-t-il déclaré, ajoutant que cela "pourrait contraindre les raffineries américaines à réduire leur capacité de traitement" et donc affecter le prix de l'essence aux États-Unis.

Une mesure défendue par plusieurs responsables politiques du camp du président américain afin de soutenir les transporteurs routiers et les agriculteurs, à l'approche des élections législatives de mi-mandat début novembre.

50% des importations américaines

"Bien sûr, il y a les 'midterms' (élections de mi-mandat, NDLR), on connaît l'histoire derrière", mais "les autorités américaines devraient considérer cela dans une perspective mondiale et pas seulement dans l'immédiateté", a ajouté Patrick Pouyanné.

Si l'interdiction venait à se produire, le PDG de TotalEnergies a indiqué "ne pas voir d'autres solutions que de faire appel aux réserves stratégiques" , ces stocks d'urgence de pétrole brut détenus par les États.

Jeudi, l'Union européenne avait déjà jugé l'idée "très mauvaise" et avait engagé "des contacts de haut niveau" avec l'administration américaine.

Depuis la guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz, le diesel américain occupe une part de plus en plus importante dans les importations de ce carburant dans l'Union européenne. Il représentait 50% du diesel importé par les Vingt-Sept au mois d'août , selon la Commission.

L'Union européenne est confrontée actuellement à des prix records, avec une moyenne de 2,23 euros le litre de diesel la semaine passée.

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2 commentaires

  • 09:16

    Ne vous inquiétez pas Mr Digger français, les producteurs US sont assez intelligents pour ne pas réduire leurs capacités de traitement, en revendant à d'autres clients de ce monde ces productions.

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