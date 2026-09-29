Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec ADP, Vinci, UniCredit)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIE - Anthropic mise massivement sur le fait que l'intelligence artificielle (IA) transformera l'économie mondiale plus profondément que l'industrialisation, l'électricité et Internet, montre son prospectus d'introduction en Bourse, que Reuters a pu consulter, qui met également en exergue des coûts colossaux.

La start-up prévoit également d'avertir les investisseurs que l'IA de pointe pourrait présenter des "risques catastrophiques ou existentiels pour l'humanité", un avertissement extraordinaire de la part d'une entreprise cherchant à tirer profit de cette technologie.

OpenAI a pour sa part suspendu la sortie de son modèle d'IA de nouvelle génération, GPT-6.1 Astra, dont le lancement était prévu en octobre, après que des tests internes ont révélé que le système ne répondait pas aux normes de sécurité et d'alignement de l'entreprise, a confirmé lundi le développeur de ChatGPT.

* LEGRAND LEGD.PA a relevé lundi soir ses prévisions à moyen terme, l'entreprise spécialisée dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment bénéficiant d'une croissance supérieure aux attentes grâce aux centres de données.

* ALSTOM ALSO.PA - Le constructeur ferroviaire français a annoncé mardi avoir reçu une commande de 35 trains supplémentaires par l'agence de transports publics suédoise Västtrafik, d'une valeur d'environ 350 millions d'euros, à la suite de la levée d'une option prévue dans le contrat-cadre existant.

* ADP ADP.PA et VINCI SGEF.PA - Le gouvernement français va proposer d'alourdir la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) dans le cadre du budget 2027, a rapporté lundi les Echos, citant un communiqué du ministère des Transports.

* GENFIT GNFT.PA - La trésorerie et équivalents de trésorerie de la biotech française s'élèvent à 113,8 millions d’euros au 30 juin 2026, a-t-elle annoncé lundi soir, ce qui doit lui permettre de financer ses activités au-delà de la fin 2028, ainsi que de développer son portefeuille de programmes de recherche et développement et le financement des besoins généraux.

* LINDT & SPRUENGLI LISN.S - Le chocolatier suisse a revu à la baisse mardi sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année, invoquant un moral des consommateurs en berne, une sensibilité accrue aux prix et une demande atone dans un contexte de canicule en Europe.

* JULIUS BAER BAER.S - La banque suisse a commis de graves violations des règles en matière de risques et de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré mardi la FINMA, l'autorité suisse de surveillance financière, après une enquête concernant les prêts accordés à un groupe européen et les relations avec des clients liées à deux Russes qualifiés de "personnalités politiquement exposées".

* PEPCO GROUP PCOP.WA - Le groupe polonais de magasins discount a relevé mardi sa prévision de croissance du bénéfice net sous-jacent pour l'ensemble de l'exercice, après avoir anticipé une performance solide au quatrième trimestre.

* UNICREDIT CRDI.MI - Le directeur général de la banque italienne, Andrea Orcel, s'apprête à prendre le contrôle de COMMERZBANK CBKG.DE et à remanier son conseil de surveillance dès le mois de janvier, rapporte mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* BUREAU VERITAS BVI.PA - JP Morgan a relevé sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "neutre".

* BMW BMWG.DE tient mardi un événement investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N45I06Y

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)