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La Bourse de Paris toujours en hausse au-dessus des 8.700 points
information fournie par AFP 07/08/2026 à 11:08
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait toujours en hausse vendredi après trois jours de records à la fermeture, malgré la remontée des prix du pétrole et l'attente des chiffres du chômage américain, considéré comme un indicateur des risques d'inflation.

Vers 10H30, l'indice CAC40 progressait (+0,22%) de 17,17 points à 8716,88 points.

La veille, le panier des 40 grandes valeurs parisiennes avait battu un troisième record d'affilée à la fermeture, en hausse de 0,35% à 8.699,71 points.

Le CAC 40 a culminé jeudi à 8.742,53 points en séance, un nouveau record absolu pour l'indice.

Sur fond de faible volume d'échanges, Paris ignorait l'impatience d'autres marchés face aux promesses toujours ajournées sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

Vers 10H30 de Paris, le Brent de la mer du nord, référence du brut sur les marchés, remontait de 0,87% à 83,21 dollars le baril et le WTI américain était à 77,79 dollars (+0,65%).

Le président américain Donald Trump a de nouveau promis que le détroit d'Ormuz allait rouvrir "bientôt", sans autre précision.

A Paris, le spécialiste de l'apéritif Pernod Ricard réalisait la plus forte progression de la matinée (+2,61% à 70,82 euros).

Inversement, le fabricant automobile Stellantis subissait le plus fort mouvement de vente (-2,71% à 4,73 euros).

La Bourse vit dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en juillet, baromètre de l'activité et de l'inflation.

"Le consensus table sur 80.000 créations d'emplois, après 57.000 en juin, et un taux de chômage inchangé à 4,2%", résume l'économiste Florian Ielpo dans une note quotidienne pour la banque privée suisse Lombard Odier.

"Un chiffre de l'emploi modéré, avec des salaires contenus" tranquilliserait les marchés en mettant en avant "une expansion sans flambée de l'inflation liée aux coûts salariaux", ajoute-t-il.

Les chiffres de l'emploi américain sont d'autant plus attendus que le taux d'emprunt à dix ans aux Etats-Unis est remonté jeudi de près de six points de base, relève Florian Ielpo. Il affichait vendredi un rendement de 4,67%.

En Europe, le "Bund" allemand à dix ans était en très légère hausse à 3,14% tout comme son équivalent français (près de 3,94%, contre 3,93% jeudi soir).

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
161,700 EUR Euronext Paris +0,56%
PERNOD RICARD
70,320 EUR Euronext Paris +1,88%
STELLANTIS
4,789 EUR MIL -1,66%
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