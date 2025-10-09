La Bourse de Paris retrouve le calme et termine en léger repli

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a conclu en très léger repli jeudi au cours d'une séance calme alors que la situation politique en France se détend et que les investisseurs vont se focaliser sur les résultats de sociétés américaines.

L'indice vedette CAC 40 a cédé 0,23% à 8.041,36 points (-18,77 points). La veille, en gagnant 1,07%, la Bourse de Paris avait récupéré le chemin perdu après le choc en début de semaine de la démission du Premier ministre.

"La séance a été assez calme, la situation française se détend et les astres se réalignent", a commenté auprès de l'AFP Romain Aumond, stratégiste et macro-économiste pour Natixis IM.

La balle est dans le camp du président Emmanuel Macron qui doit nommer un nouveau chef de gouvernement d'ici vendredi soir, avec l'espoir d'éviter une dissolution et de mettre un terme à la crise politique qui ébranle la deuxième économie européenne.

Mercredi soir, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a estimé que "les perspectives d'une dissolution s'éloignaient" et que "la situation permettait au président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures", pour qu'un projet de budget soit déposé lundi au Parlement.

L'écart entre les taux à 10 ans de la France et de l'Allemagne (le "spread") s'est un peu résorbé, s'inscrivant à 0,82% au lieu de 0,87% en pleine tourmente en début de semaine. Le rendement sur l'emprunt français à dix ans s'est établi jeudi à 3,52%.

"On commence à attendre désormais les résultats bancaires aux États-Unis à partir de mardi", a indiqué Romain Aumond.

Malgré le blocage budgétaire aux États-Unis qui empêche, du fait de la fermeture des services publics, la publication d'indicateurs économiques, il estime qu'il n'y a "pas de signe d'affaiblissement marqué de l'économie aux États-Unis". Les marchés s'attendent toujours à deux baisses des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed), un environnement favorable aux actions.

Côté valeurs, Danone a bondi de 4,75% à 75,90 dollars après plusieurs notes d'analystes comme Jefferies, optimistes quant aux résultats du troisième trimestre du géant de l'agroalimentaire, dont la croissance se maintient en Chine.

