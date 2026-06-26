 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment mesurer l'exposition à la chaleur des travailleurs ?
information fournie par AFP 26/06/2026 à 12:05

Des ouvriers sur un chantier à Bordeaux lors d'une vague de chaleur, le 22 juin 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Des ouvriers sur un chantier à Bordeaux lors d'une vague de chaleur, le 22 juin 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le mercure s'affole mais pour mesurer le danger que représentent les températures élevées pour la santé des travailleurs, d'autres facteurs doivent également être pris en compte, selon des experts.

"On nous demande très souvent à partir de quelle température il est dangereux de travailler" mais "le critère température n'est pas suffisant", insiste Jennifer Shettle, responsable du pôle juridique de l'INRS, référence sur la santé et la sécurité au travail. "Parfois, à 26°C ce sera nécessaire d'arrêter le travail."

Équation complexe, l'évaluation des risques doit prendre en considération l'humidité, la circulation de l'air, le rayonnement solaire, la charge physique du travail, la tenue, l'état de santé de la personne, son niveau d'acclimatation à la chaleur, les médicaments qu'elle prend...

L'humidité constitue un facteur clé car un fort taux dans l'air réduit l'évaporation de la transpiration et donc le refroidissement du corps.

Si l'INRS juge que les valeurs de 30°C pour une activité sédentaire et 28°C pour un travail physique peuvent servir de repère pour lancer des actions de prévention, Mme Shettle souligne que les seuils d'alerte de Météo France - sur lesquels un décret de 2025 se fonde pour déclencher des obligations pour les employeurs - sont plus pertinents, car ils prennent aussi en compte, par exemple, la vulnérabilité des territoires.

Utilisé dans plusieurs pays, comme la Belgique, pour déclencher des mesures de protection des travailleurs, l'indicateur Wet Bulb Globe Temperature (WBGT, température au thermomètre-globe mouillé) associe aussi plusieurs facteurs: température, taux d'humidité, vitesse du vent, rayonnement du soleil.

Un récent rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) note qu'il s'agit de "l'indicateur de stress thermique le plus efficace pour évaluer le risque de maladies liées à la chaleur".

D'autres indicateurs existent, comme l'Humidex, combinant température et humidité pour calculer une température ressentie.

Pour l'OIT, l'important est de tenir compte de l'intensité de l'effort physique du travail et de la vulnérabilité des travailleurs (grossesse, handicap, maladies...), de différencier intérieur et extérieur.

Comme exemples de seuils fixés par certains pays, l'OIT cite entre autres 31,1°C à 32°C en température WBGT au Qatar pour un risque élevé et une température de l'air de 27°C pour des travaux pénibles en Hongrie.

Quel que soit le pays, "il ne s'agit pas de donner une température maximale à partir de laquelle toute la société arrêterait de travailler, parce que le stress thermique, c'est quelque chose de très compliqué à évaluer", résume Annarita Piazza, chargée d'études chez Eurogip, observatoire de la prévention des risques professionnels à l'étranger.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon s'exprime à l'ouverture du congrès du syndicat le 22 juin 2026 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    La CFDT adopte sa feuille de route pour les quatre ans à venir
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:47 

    Sécurité sociale écologique, limitation des écarts de salaire, intelligence artificielle: le 51ème congrès de la CFDT, qui s'achève vendredi, a adopté la feuille de route du premier syndicat français pour les quatre prochaines années. La résolution revendicative ... Lire la suite

  • La Pride de Paris, le 28 juin 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Canicule: à Paris, le festival Solidays annulé, la Marche des Fiertés reportée
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:39 

    Le festival Solidays a été annulé et la Marche des Fiertés reportée, vendredi, à la demande du préfet de police de Paris qui menaçait de les interdire en invoquant la persistance d'une canicule mettant à rude épreuve les secours et les hôpitaux. Le préfet de police ... Lire la suite

  • Une girafe mange des fruits et légumes glacés au jardin zoologique de Rome, le « Bioparco », pendant une vague de chaleur, le 26 juin 2026 ( AFP / Tiziana FABI )
    Vague de chaleur en Europe: les derniers développements
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:36 

    Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe : Belgique: la reconstitution de la bataille de Waterloo annulée Pas de soldats en uniforme, bivouacs, ou tir au canon: la reconstitution annuelle de la bataille de Waterloo qui ... Lire la suite

  • ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Canicule : quels risques pour les économies européennes ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.06.2026 12:33 

    Les pertes cumulées de produit intérieur brut (PIB) pourraient atteindre 240 milliards de dollars en France sur la période 2026-2030, selon les calculs de Allianz Trade. La canicule n'épargne décidément personne. En plus des températures, elle fait également grimper ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank