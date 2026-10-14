L'UE cherche à se rapprocher du Vietnam pour se fournir en minerais et se détourner de la Chine

Vue aérienne du siège de la Commission européenne à Bruxelles

par Francesco Guarascio

L'Union européenne cherche à s'approvisionner davantage en minéraux ‌stratégiques auprès du Vietnam afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, selon des documents internes de l'UE consultés par Reuters.

Le Vietnam dispose ​d’importants gisements de minéraux critiques, notamment de tungstène, de terres rares, d’antimoine, de bismuth et de bauxite, dont on peut extraire du gallium comme sous-produit. Les exportations vers l’UE se sont jusqu’à présent largement limitées au tungstène et à l’antimoine, tous deux utilisés dans le secteur de la ​défense, notamment dans les munitions et les explosifs.

"Compte tenu de la nécessité pour l’Europe de se réarmer et de réduire les risques aussi rapidement que possible, l’UE ne peut se permettre d’ignorer ​le Vietnam en tant que fournisseur potentiel de matières premières critiques, ⁠compte tenu de ses réserves abondantes, notamment en terres rares et en tungstène", indique un document rédigé par la délégation de l’UE ‌à Hanoï.

Le rapport et un document annexé, datés de juin dernier, recommandent un soutien financier à l’industrie minière et de transformation vietnamienne afin de "maintenir et d’élargir l’accès actuel, notamment au tungstène, au bismuth, à l’antimoine et au titane", ​tout en avertissant que la concurrence des pays partenaires ‌de l'UE pourrait entraver l’approvisionnement.

Ces documents, qui n’avaient pas été rapportés médiatiquement jusqu'alors, indiquent qu’un engagement ⁠plus fort avec le Vietnam est nécessaire pour "offrir une alternative à la Chine", premier producteur mondial de minéraux critiques, d’autant plus que les restrictions à l’exportation imposées par Pékin l’année dernière ont "perturbé les chaînes d’approvisionnement européennes".

L’un des documents exhorte l’UE à se préparer à des résultats concrets lors ⁠de la visite du président ‌vietnamien To Lam à Bruxelles.

Cette visite, qui n’a pas encore été officiellement annoncée, devrait avoir lieu la semaine prochaine ⁠et inclure des rencontres avec les dirigeants de l’UE prévues le 22 octobre, selon quatre responsables européens et vietnamiens.

Cette visite ferait suite au Conseil ‌européen de cette semaine, au cours duquel les dirigeants de l’UE devraient discuter de plans visant à réduire leur dépendance ⁠vis-à-vis des produits et matières premières chinois tout en s’assurant des sources d’approvisionnement alternatives pour les ⁠ressources critiques.

"La Commission européenne évalue actuellement les ‌possibilités d’une coopération concrète avec le Vietnam dans le secteur des matières premières critiques", a déclaré un porte-parole de l’exécutif européen, interrogé au ​sujet du document et de la visite de To Lam.

Le Vietnam ne figure ‌pas actuellement parmi les 16 partenaires stratégiques de l’UE en matière de minerais bruts. Les minerais critiques devraient occuper une place prépondérante dans les discussions de la semaine ​prochaine, ont indiqué deux responsables.

La semaine dernière, Bruxelles a retiré le Vietnam de sa liste noire des paradis fiscaux. Hanoï a également exhorté les États membres de l’UE à ratifier un accord de protection des investissements signé en 2019, qui reste bloqué par une poignée de ⁠pays, dont la France. Le Vietnam a également fait pression sur l’UE pour qu’elle lève un avertissement concernant la pêche vietnamienne.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire. La délégation de l’UE a refusé de s’exprimer.

Le document met également en garde contre les risques liés à l’investissement dans les minéraux critiques au Vietnam, notamment le manque de transparence concernant l’implication de la Chine, les obstacles réglementaires et politiques, ainsi que le "nationalisme économique" vietnamien, qui s’accompagne d’exigences en matière de transfert de technologie.

(Francesco Guarascio, avec la contribution de Phuong Nguyen ; ​version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)