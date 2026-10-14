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L'accord diesel entre Washington et Moscou est un "choix très risqué" selon Meloni
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 10:44

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La Première ministre italienne Meloni et le Premier ministre belge De Wever se rencontrent à Rome

La Première ministre italienne Meloni et le Premier ministre belge De Wever se rencontrent à Rome

L'accord conclu entre ‌Washington et Moscou concernant l'approvisionnement en diesel est un "choix très risqué", ​sapant les efforts visant à contraindre le président russe Vladimir Poutine à cesser sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré mercredi la présidente du ​Conseil italien Giorgia Meloni.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi cet accord avec ​la Russie, qui entraîne la levée ⁠de sanctions américaines contre les exportations de diesel russe afin ‌de permettre à Moscou de fournir dans un premier temps près de deux millions de tonnes de gazole aux ​Etats-Unis et sur ‌les marchés mondiaux.

"L'issue de cette décision est incertaine, alors ⁠que les risques sont évidents", a déclaré Giorgia Meloni devant le Parlement à la veille d'un sommet européen prévu cette semaine.

"Elle confère une ⁠légitimité à Moscou ‌alors que ses bombes continuent de s'abattre sur les ⁠villes ukrainiennes, génère de nouvelles recettes pour financer la guerre ‌et affaiblit implicitement l'efficacité des sanctions", a-t-elle ajouté.

Giorgia Meloni, dernière ⁠dirigeante européenne en date à dénoncer cet accord, ⁠a dans un ‌premier temps été perçue comme l'une des proches alliées idéologiques en Europe ​de Donald Trump lors du ‌retour de ce dernier à la Maison Blanche.

Elle s'était même rendue à la cérémonie d'inauguration ​du deuxième mandat du président américain à Washington en janvier 2025.

Toutefois, leurs relations se sont fragilisées au long de ⁠cette année, en raison notamment du refus de Rome de laisser les États-Unis utiliser leurs bases dans la péninsule pour attaquer l'Iran et des attaques verbales de Donald Trump contre le pape Léon XIV au cours de cet été.

(Giuseppe Fonte, Version française Benoit Van Overstraeten, ​édité par Jean-Stéphane Brosse)

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