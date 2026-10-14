L'essayiste Natacha Polony se lance dans la course à l'Elysée

L'essayiste et journaliste Natacha Polony à Paris, le 26 août 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

L'essayiste à la ligne souverainiste Natacha Polony, ancienne directrice de la rédaction de Marianne, vient allonger la liste des prétendants à l'élection présidentielle en se déclarant candidate "pour rassembler les orphelins de la politique".

L'ancienne journaliste a dit sur France Inter vouloir proposer "une politique de production" en privilégiant les entreprises qui produisent sur le sol français afin de remédier à la "perte totale de rang de la France sur les questions économiques, sur notre indépendance, sur la souveraineté".

Natacha Polony avait annoncé début septembre se lancer en politique et initier un mouvement pour "perturber l'entre-soi".

Un mois et demi plus tard, la directrice de la revue L'Audace! revendique avoir attiré 60.000 sympathisants. "J'ai parmi ces personnes des gens qui veulent se retrousser les manches et qui veulent redresser le pays", a-t-elle ajouté.

Interrogée sur sa capacité à réunir les 500 signatures de maires nécessaires pour concourir à la présidentielle, l'ancienne chroniqueuse de Laurent Ruquier dit avoir reçu de nombreux témoignages de sympathie de la part d'élus.

Cette agrégée de lettres modernes, brièvement enseignante, s'est déjà engagée en politique aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, jusqu'à se présenter aux élections législatives en 2002 à Paris (elle avait réuni 2,24% des suffrages exprimés).

De gauche

Parfois taxée de réac, Natacha Polony dit défendre une ligne souverainiste et pro-laïcité et se décrivait comme "franchement de gauche, d'une gauche qui n'a pas abandonné l'idée du socialisme" en 2021 à "Arrêt sur images".

Rousse ébouriffée au caractère trempé, Natacha Polony s'est fait connaître comme bretteuse dans l'émission "On n'est pas couché" de Laurent Ruquier sur France 2 entre 2011 et 2014, et est devenue une habituée des plateaux télé, de LCI à BFMTV en passant par France 5.

Cette touche-à-tout est l'autrice de plusieurs essais dont, dès 2007, "M(me) le Président, si vous osiez? 15 mesures pour sauver l'école" (Mille et Une Nuits) et le dernier en mai, "La France corps et âme" (Plon).

La polémiste avait pris la tête de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne en 2018, après son rachat par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Mais la ligne éditoriale défendue par Natacha Polony - souverainiste, laïque offensive, et aussi antilibérale en économie et critique des élites - avait poussé Daniel Kretinsky à la remplacer par Frédéric Taddeï fin 2024.

Polémiques

Elle a débuté sa carrière de journaliste à la rubrique éducation de Marianne de 2002 à 2009, puis était passée au Figaro.

Très engagée sur les questions éducatives et sociétales, Natacha Polony a également fondé en 2015 son propre laboratoire d'idées, le Comité Orwell, puis a lancé en 2017 sa web télé, un temps appelée "Polony TV".

Elle a connu quelques polémiques, comme en 2013 lorsqu'elle a tweeté "Leonarda de retour en France pour la Fashion Week", sous la photo d'une femme mendiant devant le métro, en référence à une jeune Rom dont la situation en France avait créé la polémique jusqu'au président François Hollande. Elle reconnaîtra plus tard "un trait d'humour pas très drôle".

En 2018 sur France Inter, elle déclare au sujet du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 qu'"on est typiquement dans le genre de cas où on avait des salauds face à d'autres salauds". Cela lui a valu des plaintes d'associations pour contestation de génocide. Mais la cour d'appel de Paris l'a relaxée en 2023.

Née le 15 avril 1975 de parents médecins et tenant son prénom de leur passion pour Tolstoï, Natacha Polony a grandi dans le Val-d'Oise. Elle est mariée depuis 2007 à Périco Légasse, chroniqueur gastronomique, avec lequel elle a trois enfants.

Son mari a été élu en 2021 conseiller régional en Centre-Val de Loire, sur la liste du MoDem Marc Fesneau, un proche de François Bayrou.