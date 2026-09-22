La Bourse de Paris d'humeur très volatile comme les cours du pétrole

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Ouverture en légère hausse, reflux, rebond: la Bourse de Paris présente mardi le reflet inversé des cours du pétrole, principal moteur du marché avec le regain de confiance dans l'intelligence artificielle (IA).

Vers 11H30 (heure de Paris), l'indice CAC 40 progressait de 18,67 points (+0,23%), à 8.157,61 points.

La veille, le panier des principales valeurs françaises avait terminé en hausse de 0,92%, profitant du retour des prix du brut sous la barre de 100 dollars le baril.

La place parisienne s'est, mardi en fin de matinée, de nouveau orientée dans le vert, dans le sillage du recul des cours du pétrole, après leur rebond matinal.

Référence du brut, le Brent de la mer du Nord est repassé sous le seuil de 100 dollars le baril à (98,83 dollars, -1,50%), une tendance accélérée par le WTI américain (93,80 dollars le baril, -2,07%).

"Les prix du pétrole ont rechuté sous la barre des 100 dollars et le dollar plonge, alors que l'Iran semble offrir une porte de sortie à Trump avant les importantes réunions de cette semaine à l'ONU", à New York, selon Neil Wilson, analyste de Saxo Bank.

"Des informations de Kyodo (agence de presse japonaise, NDLR) indiquent que l'Iran a déclaré qu'il rouvrirait le détroit d'Ormuz sous 7 jours si les Etats-Unis levaient leur blocus", a-t-il noté.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a déjà fait savoir qu'il pourrait rencontrer à New York le président iranien, Massoud Pezeshkian.

Les marchés attendent également en fin de semaine la rencontre au sommet entre M. Trump et le président chinois, Xi Jinping, pour des avancées sur l'IA et la guerre des droits de douane entre les deux pays.

Sur le marché obligataire, l'écart se creusait entre le taux d'intérêt français à dix ans (quasiment 4,50%) et son équivalent allemand (3,44%).

"A ce stade, la prudence doit rester de mise sur la dette publique française dans les allocations obligataires", a prévenu Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche à la Banque Postale Asset Management.

"La possible impasse sur la négociation du budget de 2027 et la teneur des propositions des candidats à l'élection présidentielle de l'année prochaine sont évidemment des sources d'anxiété sur le marché", a-t-il ajouté.

Sur le marché actions, le groupe de certification Bureau Veritas (+1,66% à 27,60 euros) réalisait l'une des meilleures performances de la journée.

Dans les premiers échanges, son titre avait gagné plus de 9%, après l'annonce par l'entreprise d'un relèvement de ses perspectives de croissance pour 2026.

STMicroelectronics (semi-conducteurs, +1,40% à 45,28 euros) bénéficiait du regain d'appétit pour l'IA. ArcelorMittal (+2,04% à 64,14 euros) et Capgemini (+1,85% à 107,45 euros) séduisaient aussi les investisseurs.

Euronext CAC40