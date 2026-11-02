La Bourse de New York veut vous faire voter avec la blockchain

La Bourse de New York (NYSE) renforce sa future plateforme d'actions tokenisées avec quatre nouveaux partenaires, dont le géant Broadridge. Ces agents de transfert rejoignent le projet pour gérer le registre des actionnaires de ces titres tokenisés. Avec Broadridge, l’objectif est notamment de permettre aux détenteurs de ces titres tokenisés de voter en assemblée générale depuis la blockchain, via leur portefeuille crypto.

Quatre nouveaux partenaires pour la plateforme tokenisée du NYSE

Le New York Stock Exchange (NYSE) a annoncé ce lundi 2 novembre sur X l’arrivée de quatre nouveaux agents de transfert sur sa future plateforme de titres tokenisés. Broadridge Financial Solutions, Computershare, Equiniti et Superstate rejoignent ainsi Securitize et tZERO, déjà engagés dans le projet.

Le poids combiné de ces nouveaux acteurs est considérable, car Computershare, Equiniti et Broadridge servent à eux trois près de 5 000 sociétés cotées, dont environ 99 % des entreprises comprises dans l’indice S&P 500 ! Un socle qui donne à la future plateforme un accès potentiel à l’essentiel des grands émetteurs d’actions américains.

Les agents de transfert jouent un rôle central dans la finance traditionnelle. Ce sont eux qui tiennent les registres des actionnaires, suivent les mouvements de propriété, et acheminent dividendes et droits de vote. Les faire monter à bord de sa nouvelle plateforme de titres tokenisés est donc indispensable au NYSE pour transformer des actions classiques en versions tokenisées légalement reconnues.

Broadridge amène le vote d’actionnaires on-chain

C’est sans doute l’un des points les plus marquants de cette annonce : Broadridge va fournir à la Bourse de New York une infrastructure de gouvernance on-chain, avec des smart contracts reliant les titres tokenisés aux ordres du jour des assemblées, aux règles de vote et à des résultats vérifiables.

Ainsi, les détenteurs d’actions tokenisées pourront voter directement sur la blockchain depuis un wallet compatible, ou bien via l’interface de leur courtier ou la plateforme ProxyVote de Broadridge. L’objectif est de préserver les droits des actionnaires, quelle que soit la manière dont les titres sont détenus.

Son poids institutionnel se double d’une expérience déjà massive dans la tokenisation. En effet, sa plateforme Distributed Ledger Repo (DLR) traite plus de 360 milliards de dollars chaque jour selon Broadridge, ce qui place le groupe parmi les leaders du secteur.

Broadridge construit la couche de gouvernance des actions tokenisées, afin de garantir aux investisseurs l’accès à une gouvernance fiable et de niveau institutionnel. Nous sommes ravis d’apporter ces capacités à la plateforme de titres tokenisés du NYSE. Nous facilitons aussi la participation des émetteurs en réunissant au sein d’une solution unique nos services d’agent de transfert, numériques comme traditionnels, et nos outils de vote par procuration, quels que soient le mode de négociation des actions ou leur lieu de conservation. Tim Gokey CEO, Broadridge

Agents traditionnels et acteurs crypto : une vision commune

Au-delà de Broadridge, les autres partenaires du consortium ont également détaillé leur vision. Ann Bowering, directrice générale de la division Services aux émetteurs pour l’Amérique du Nord de Computershare, affirme que son groupe est « le premier agent de transfert à proposer des Issuer-Sponsored Tokens » (ou IST, c’est-à-dire des actions tokenisées émises avec l’accord et la participation de la société émettrice). Elle estime que ces instruments peuvent « élargir le choix tout en préservant les standards élevés de gouvernance, de transparence et de service aux actionnaires ».

Dan Kramer, CEO d’Equiniti, insiste de son côté sur la capacité de la tokenisation à « moderniser la manière dont les titres sont émis, détenus et transférés, tout en préservant les protections et les droits sur lesquels émetteurs et actionnaires s’appuient aujourd’hui ».

Les acteurs natifs du secteur des blockchains tiennent un discours complémentaire. Carlos Domingo, président et CEO de Securitize, rappelle avoir été sélectionné comme « premier agent de transfert numérique du NYSE et partenaire de conception privilégié » pour bâtir l’infrastructure des titres tokenisés.

Robert Leshner, CEO de Superstate, résume de son côté l’enjeu d’une formule : « La tokenisation est un partenariat entre émetteurs, agents de transfert et bourses, et cet avenir est déjà en train de se concrétiser ».

Une plateforme pensée pour fonctionner en continu

Encore soumise à l’approbation des régulateurs, la future plateforme du NYSE combinera son moteur d’appariement Pillar avec des systèmes post-marché basés sur la blockchain, capables de prendre en charge plusieurs réseaux pour le règlement et la conservation. Elle vise notamment un trading 24h/24 et 7j/7, un règlement instantané, et la possibilité d’alimenter son compte en stablecoins.

La plateforme accueillera à la fois des tokens émis par des tiers qui conservent des actions d’entreprises ( third-party custodial tokens ), et les Issuer-Sponsored Tokens évoqués précédemment (directement soutenus par les entreprises émettrices). Dans les deux cas, les tokens seront fongibles avec les actions traditionnelles, ce qui garantit les mêmes dividendes et les mêmes droits de vote.

Une course à la tokenisation des actions qui s’accélère !

La Bourse de New York est toutefois loin d’être la seule sur ce marché émergent des actions tokenisées. Son grand concurrent, le Nasdaq, développe sa propre infrastructure, notamment via un partenariat avec Payward , la maison-mère de l’exchange Kraken.

La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), pilier de la compensation américaine, a dévoilé pas plus tard que la semaine dernière sa propre plateforme de tokenisation, DTS, basée sur le Canton Network et sur un réseau privé de la DTCC basé sur Besu (un client Ethereum).

Un autre projet implique l’exchange OKX et l’ Intercontinental Exchange (ICE), la société mère du NYSE, pour une plateforme distincte, OKXICE, dédiée aux versions tokenisées d’actions comme Nvidia, Apple ou Tesla. Cette multiplication d’initiatives dessine un marché actions qui migre peu à peu vers les blockchains, au fur et à mesure que la tokenisation s’institutionnalise.

Sources : NYSE sur X , communiqué de presse de Broadridge