La bonne santé de Burger King aux États-Unis permet à Restaurant Brands de dépasser les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations au paragraphe 8 et de graphiques)

Restaurant Brands International QSR.TO a dépassé les prévisions de croissance globale des ventes à périmètre constant pour le deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue dans sa chaîne Burger King aux États-Unis.

Les chaînes de restauration rapide misent de plus en plus sur des menus à prix avantageux, des formules repas et des promotions axées sur les prix pour attirer une clientèle mise à mal par une inflation persistante et une hausse du coût de la vie dans un contexte d’incertitude géopolitique.

L'activité de Burger King aux États-Unis a bénéficié d'offres avantageuses, notamment ses formules "2 pour 5 $" et "3 pour 7 $", qui ont contribué à attirer des clients ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires.

Restaurant Brands a également investi massivement dans Burger King ces dernières années afin de relancer les ventes grâce à la rénovation des restaurants et à des initiatives marketing.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant de Burger King aux États-Unis a progressé de 8,5 % pour le trimestre clos le 30 juin, contre une hausse de 1,5 % l’année dernière. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant d’environ 3,5 % pour ce segment.

La société basée à Toronto a également mis l’accent sur le rapport qualité-prix pour ses autres marques. Tim Hortons, qui représente environ 41 % du résultat d’exploitation de la société, propose des offres comprenant un sandwich ou un wrap pour le petit-déjeuner accompagné d’un café à 3 dollars canadiens, tandis que les wraps garnis sont vendus à 8,99 dollars canadiens.

Tim Hortons, qui comptait environ 3 900 restaurants au Canada en février 2026, a enregistré une hausse de 0,1 % de son chiffre d’affaires comparable dans le pays pour le trimestre, en baisse par rapport aux 3,6 % enregistrés l’année précédente. Les analystes s’attendaient à une hausse de 1,5 %.

Les actions de la société cotées aux États-Unis ont reculé d’environ 3 % en début de séance.

Restaurant Brands est également confrontée à des pressions sur les coûts dues à la hausse des prix des matières premières, notamment du bœuf, qui représente environ un quart du panier alimentaire de la société.

Les chaînes de restauration ont jusqu’à présent publié des résultats mitigés: plus tôt cette semaine, McDonald’s

MCD.N n’a pas répondu aux attentes en matière de croissance trimestrielle de ses ventes aux États-Unis, invoquant des difficultés d’exécution qui ont affaibli l’impact de ses offres à prix avantageux.

En revanche, Yum Brands YUM.N a dépassé la semaine dernière les estimations de bénéfices et de croissance des ventes comparables, malgré une épidémie de cyclosporiase liée à sa filiale Taco Bell .

Restaurant Brands a annoncé une croissance mondiale de ses ventes comparables de 3,8 % pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur environ 3,0 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 2,52 milliards de dollars, contre des estimations de 2,53 milliards de dollars. Le bénéfice dilué ajusté a progressé à 1,07 dollar par action, contre 94 cents il y a un an.