La bonne résilience d'Hermès ne suffit plus à porter le titre

Le titre Hermès (-8% à 1 552,5 euros) s'inscrit en net repli mercredi matin à la Bourse de Paris suite à la présentation de résultats semestriels ressortis globalement en ligne avec les attentes, une publication insuffisante pour convaincre les investisseurs de pousser plus en avant un niveau de valorisation jugé déjà très exigeant.

Le groupe de luxe a vu son chiffre d'affaires consolidé grimper de 6% à à taux de change constants à 8,2 milliards d'euros au 1er semestre, toutes les régions ayant progressé à l'exception du Moyen-Orient.

Sur le seul 2ème trimestre, les ventes atteignent 4,1 milliards d'euros, soit une croissance de 7% à taux de change constants, en légère accélération par rapport au premier trimestre, grâce notamment à la France et au Japon.

Positionné sur le très haut de gamme, le sellier a dégagé un résultat opérationnel courant de 3,4 milliards d'euros sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, contre 3,3 milliards au premier semestre 2025. Sa rentabilité opérationnelle courante, malgré l'impact négatif des devises, atteint 41%, contre 41,4% à fin juin 2025.

La trésorerie nette s'élève à 12,9 milliards d'euros, contre 12,8 milliards à fin décembre 2025.

Des marges toujours solides, mais une valorisation exigeante

Dans une note de réaction, Sarah Thirion, analyste chez TP ICAP Midcap, salue la bonne tenue de la rentabilité de la maison parisienne.

"Le vrai marqueur est la résilience de la marge", estime la professionnelle, qui évoque une publication démontrant la capacité rare du modèle à convertir une croissance plus modérée en marge et en cash, à l'heure où le reste du secteur peine à défendre sa rentabilité.

Chez Oddo BHF, on salue l'accélération de la croissance organique d'un trimestre à l'autre et la solidité des marges bénéficiaires, tout en estimant que ces performances sont insuffisantes pour faire bouger les prévisions de marché et un titre qui est loin d'être bon marché.

Malgré un repli de 26% depuis le début de l'année, contre un recul de 13% pour l'indice STOXX Europe Luxury, le titre Hermès continue d'afficher une valorisation totalement décorrélée du secteur.

Son PER demeure de loin le plus élevé du secteur, à 33,1 fois les résultats estimés pour 2027, contre 18,3x pour LVMH et 27,2x pour Kering.

L'action avait atteint des sommets au-delà de 2 800 euros en février 2025, avant que le secteur ne pâtisse du ralentissement du marché chinois et de l'engouement des investisseurs pour d'autres segments boursiers, IA et semi-conducteurs en tête.