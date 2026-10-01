La BoJ a débattu de la nécessité de nouvelles hausses de taux lors de sa réunion de septembre

Le siège de la Banque du Japon à Tokyo
Certains responsables de la Banque du Japon (BoJ) ont estimé qu'il était nécessaire d'accélérer le rythme des hausses de taux d'intérêt ou de les rapprocher rapidement de l'"objectif" de la banque centrale, montre le compte-rendu de leur réunion de septembre publié jeudi.
"Si les signes d'un écart à la hausse des prix sont observés, la BoJ devra accélérer le rythme des hausses de taux", a déclaré l'un des membres selon les "minutes".
La Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans lors de sa réunion de septembre, son gouverneur indiquant que l'institution était entrée dans une nouvelle phase, axée sur la prévention d'un dépassement de l'objectif d'inflation, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles hausses de taux.
(Leika Kihara)
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