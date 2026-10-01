La BoJ a débattu de la nécessité de nouvelles hausses de taux lors de sa réunion de septembre

Le siège de la Banque du Japon à Tokyo

‌Certains responsables de la Banque ​du Japon (BoJ) ont estimé qu'il était nécessaire d'accélérer le rythme des ​hausses de taux d'intérêt ou de ​les rapprocher rapidement ⁠de l'"objectif" de la banque ‌centrale, montre le compte-rendu de leur réunion de septembre ​publié ‌jeudi.

"Si les signes d'un écart ⁠à la hausse des prix sont observés, la BoJ devra ⁠accélérer le ‌rythme des hausses de ⁠taux", a déclaré l'un ‌des membres selon les "minutes".

La ⁠Banque du Japon a relevé ⁠ses taux ‌d'intérêt à leur plus haut niveau ​depuis ‌31 ans lors de sa réunion de septembre, son ​gouverneur indiquant que l'institution était entrée dans ⁠une nouvelle phase, axée sur la prévention d'un dépassement de l'objectif d'inflation, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles hausses de ​taux.

(Leika Kihara)