Lockheed Martin double les capacités de contrôle des drones MQ-25A de l'US Navy

Le groupe de défense équipe désormais deux porte-avions américains de sa station de contrôle au sol MD-5C.

Lockheed Martin annonce que l'US Navy a doublé sa capacité à exploiter le système aérien sans pilote (UAS) MQ-25A Stingray avec la mise en service d'une 2e station de contrôle au sol MD-5C, reposant sur la plateforme d'autonomie MDCX de Skunk Works.

Après l'USS Theodore Roosevelt (CVN 71) en mars 2026, l'USS Ronald Reagan (CVN 76) a reçu son installation en août. Le MD-5C intègre notamment le réseau gouvernemental de commandement, contrôle, communications, informatique et renseignement (C4I), ainsi que les logiciels et matériels MDCX.

La plateforme assure la planification et l'exécution des missions du MQ-25A, permettant aux opérateurs de l'US Navy de commander et contrôler l'appareil depuis les porte-avions. Selon Lockheed Martin, ces 2 bâtiments sont désormais prêts à mettre en oeuvre le MQ-25A.

Le titre a reculé de 0,58% hier, à 509,25 USD mais s'affichait en hausse de 0,83% dans les échanges post-clôture.