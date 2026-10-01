L'Europe ouvre dans le rouge, l'inflation et les taux inquiètent

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge ‌jeudi à l'entame d'un trimestre décisif pour les marchés alors que les rendements obligataires et les cours du pétrole restent ​à des niveaux élevés, ravivant les craintes inflationnistes.

À Paris, le CAC 40 perd 0,53% à 7.922,28 points vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,29% et à Francfort, le Dax cède 0,60%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,24%, ​le FTSEurofirst 300 de 0,21% et le Stoxx 600 de 0,44. L'indice phare paneuropéen est pénalisé en premier par le secteur de la consommation.

Les contrats à ​terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,02% pour ⁠le Dow Jones, mais une hausse de 0,46% pour le Standard & Poor's 500 et une progression de 1,09% ‌pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé.

Les prévisions optimistes et les résultats supérieurs aux attentes publiés par Micron Technology limitent cependant le sentiment baissier des investisseurs en attendant les ​chiffres de l'inflation en zone euro, prévus ‌vendredi.

Les données en la matière, publiées mercredi en France, en Allemagne et en Italie, ⁠ont montré une accélération des pressions inflationnistes, qui devraient se refléter sur les chiffres des PMI manufacturiers en Europe attendus à partir de 07h50 GMT.

Aux Etats-Unis où la hausse de l'inflation PCE a été plus faible que prévu en août, ⁠conjuguée à une révision à ‌la baisse du chiffre de juillet, les investisseurs ont davantage de motifs d'espoir puisqu'ils ont réduit ⁠leurs anticipations de remontée des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour ce mois.

La publication à 14h00 GMT de ‌l'indice ISM manufacturier devra toutefois confirmer cette perspective, en attendant le rapport officiel sur l'emploi américain prévu ⁠vendredi.

Signe de la fragilité du sentiment des investisseurs, les rendements des bons du Trésor ⁠américain ont atteint de nouveaux ‌sommets pendant la nuit avant de se stabiliser à l'ouverture des Bourses en Europe. Le dix ans américain s'affiche désormais ​à 5,29%, proche d'un pic depuis la mi-juin 2007, tandis ‌que son équivalent allemand ressort à 3,60%, autour de ses sommets de 2009.

Le spread entre le Bund allemand et l'OAT française à dix ans ​grimpe à environ 130 points de base avant la présentation du budget de la France pour 2027, alors que le rendement de l'obligation souveraine française est au plus haut depuis 2002.

Aux valeurs, dans le sillage de Micron et ⁠des titres liés aux semi-conducteurs au Japon, Suss Microtec et AT&S gagnent respectivement de 1,77% et 4,24%, tandis que Siltronic et Infineon prennent 1,17% et 2,87%.

Ailleurs, Sanofi avance de 2,40%, le laboratoire français et son partenaire américain Regeneron ayant annoncé jeudi élargir leur collaboration dans le domaine des anticorps.

Le fabricant autrichien de fibres Lenzing chute de 11,44% après une augmentation de capital présentant une décote de 42,5% par rapport au cours de clôture de mercredi, hors droits de souscription.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)