KNDS: Une IPO reste envisageable cette année, affirme le DG à Handelsblatt

Enseignes de la société KNDS Deutschland
KNDS pourrait mettre en vente ses actions cette année si les conditions de marché s'y prêtent, a déclaré jeudi le patron du constructeur franco-allemand de chars au journal Handelsblatt, après la suspension d'une tentative d'introduction en bourse en juillet.
"Une introduction en bourse en 2026 reste possible, à condition que les conditions de marché répondent aux attentes des actionnaires. Pour KNDS, il serait préférable de s'y prendre tôt", a expliqué le Jean-Paul Alary, directeur général, lors d'un entretien.
Jean-Paul Alary a ajouté qu’une IPO plus tardive était également envisageable, mais qu'il faudrait éviter toute opération pendant la campagne présidentielle française de 2027.
KNDS a reporté début juillet 2026 ce projet très attendu, invoquant la volatilité des marchés, en raison notamment des incertitudes persistantes autour de l'Iran. Ce contretemps reflète l'inquiétude des investisseurs quant à la capacité de l'industrie de la défense à suivre le rythme de la campagne de réarmement rapide menée par l'Europe.
(Rédigé par Ludwig Burger ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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