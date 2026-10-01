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KNDS: Une IPO reste envisageable cette année, affirme le DG à Handelsblatt
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 09:54

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Enseignes de la société KNDS Deutschland

Enseignes de la société KNDS Deutschland

KNDS ‌pourrait mettre en vente ses actions ​cette année si les conditions de marché s'y prêtent, a déclaré jeudi le patron ​du constructeur franco-allemand de chars au journal Handelsblatt, après ​la suspension d'une tentative ⁠d'introduction en bourse en juillet.

"Une introduction ‌en bourse en 2026 reste possible, à condition que les conditions ​de marché ‌répondent aux attentes des actionnaires. Pour ⁠KNDS, il serait préférable de s'y prendre tôt", a expliqué le Jean-Paul Alary, directeur général, lors ⁠d'un entretien.

Jean-Paul ‌Alary a ajouté qu’une IPO plus ⁠tardive était également envisageable, mais qu'il ‌faudrait éviter toute opération pendant ⁠la campagne présidentielle française de 2027.

KNDS ⁠a reporté ‌début juillet 2026 ce projet très attendu, ​invoquant la volatilité ‌des marchés, en raison notamment des incertitudes persistantes autour de ​l'Iran. Ce contretemps reflète l'inquiétude des investisseurs quant à la ⁠capacité de l'industrie de la défense à suivre le rythme de la campagne de réarmement rapide menée par l'Europe.

(Rédigé par Ludwig Burger ; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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