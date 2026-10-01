Sanofi va verser jusqu'à 8 milliards de dollars à Regeneron pour développer ensemble des anticorps

Une personne passe devant le logo du laboratoire pharmaceutique français Sanofi lors de la 10e édition du salon VivaTech

Sanofi va verser un paiement initial ‌d'un milliard de dollars (883,86 millions d'euros) et jusqu'à 7 milliards de dollars de ​paiements d'étapes à Regeneron, en vue d'élargir leur collaboration dans le domaine des anticorps, ont annoncé jeudi les laboratoires français et américain.

"En combinant l'expertise de classe mondiale de ​Regeneron en matière de découverte scientifique et de développement d'anticorps avec les capacités et la portée mondiales de ​Sanofi, nous espérons apporter une fois de ⁠plus la prochaine vague d'innovation en immunologie", déclare George D. Yancopoulos, co-président ‌du conseil d'administration, président et directeur scientifique de Regeneron, cité dans un communiqué conjoint.

Selon le communiqué, dans le cadre de l'accord de ​licence et de collaboration élargi, ‌Sanofi et Regeneron développeront et commercialiseront ensemble quatre nouveaux anticorps ⁠à action prolongée inventés par Regeneron.

Regeneron recevra un paiement initial d'un milliard de dollars, avec un potentiel de paiements d'étapes liés au développement, aux autorisations réglementaires et ⁠à la commercialisation, pouvant ‌atteindre 7 milliards de dollars additionnels, précise le communiqué.

À la Bourse ⁠de Paris, vers 07h20 GMT, l'action Sanofi avançait de 1,5% à 73,78 euros, ‌contre une baisse de 1,1% pour le CAC 40 au même ⁠moment.

Selon les analystes de Jefferies, "cet élargissement [de l'alliance] doit être considéré ⁠comme positif, car il ‌témoigne de la volonté de la nouvelle directrice générale de s’attaquer aux principales incertitudes ​des investisseurs".

Ils précisent dans une note ‌que cet accord est une première étape "importante" pour amortir le choc de l’expiration des brevets du Dupixent.

Les deux ​groupes, qui collaborent depuis 2003 et ont précédemment développé ensemble l'anticorps monoclonal Dupixent, partageront les coûts de développement et de commercialisation des nouveaux programmes et ⁠se répartiront à parts égales les futurs bénéfices mondiaux, ajoute le communiqué.

Regeneron pilotera les activités de recherche et développement, tandis que Sanofi dirigera les efforts commerciaux à l'échelle mondiale dans le cadre de ce partenariat.

L'accord de partage des bénéfices existant concernant le Dupixent ne changera pas, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Hugo Lhommedet, ​édité par Augustin Turpin)