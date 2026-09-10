La BCE relève ses taux pour la deuxième fois cette année

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde

La Banque centrale européenne (BCE) ‌a, comme prévu, relevé jeudi ses taux directeurs pour la ​deuxième fois cette année, la poursuite du conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper l'inflation dans la zone euro bien au-delà de ​l'objectif de 2%.

Cette décision, largement anticipée par les économistes et les marchés, fait passer ​le taux de dépôt de ⁠2,25% à 2,50%, celui du refinancement de 2,40% à 2,65% ‌et celui du prêt marginal de 2,65% à 2,90%.

"Les perspectives restent très incertaines, avec des risques à ​la hausse pour ‌l'inflation et à la baisse pour la croissance ⁠économique", a souligné la banque centrale dans son communiqué de politique monétaire.

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée pour atteindre 3,3% ⁠le mois ‌dernier, principalement en raison de la hausse des coûts ⁠énergétiques liée aux perturbations de la navigation dans le détroit ‌stratégique d'Ormuz, tandis que la dernière escalade du ⁠conflit au Moyen-Orient a de nouveau fait grimper ⁠le prix du ‌pétrole au-delà des 100 dollars le baril cette semaine.

Francfort a relevé ​ses coûts d'emprunt en juin ‌pour la première fois depuis près de trois ans, une mesure visant à ​freiner l'inflation qui s'accélérait depuis le début de la guerre, fin février.

La banque centrale a ensuite marqué une pause ⁠en juillet, tout en laissant la porte ouverte à une deuxième hausse des taux ce mois-ci.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 12h45 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Benoit Van Overstraeten)